Tari, agevolazioni per alluvionati. Ecco gli sgravi e le scadenze

Pagamento del saldo Tari 2023: agevolazioni per gli alluvionati e possibilità di pagamento oltre il termine senza sanzioni per gli avvisi arrivati in ritardo. Per gli utenti di Quarrata sia titolari di attività economica che privati, che a causa dell’alluvione del 2 novembre hanno subito un danneggiamento che ha compromesso l’attività o l’agibilità dell’abitazione, è possibile richiedere il ricalcolo del saldo. La scadenza per presentare apposita autocertificazione è fissata al 1° febbraio 2024.

Nella domanda occorre indicare i giorni effettivi in cui l’attività economica è stata chiusa o l’abitazione era inagibile. I richiedenti riceveranno un altro avviso di pagamento, con indicato il conguaglio ricalcolato e la nuova scadenza entro la quale effettuare il pagamento. Il modello per presentare domanda è scaricabile dalla pagina del sito internet del Comune di Quarrata. Intanto molti utenti hanno ricevuto l’avviso oltre la scadenza del saldo prevista al 20 dicembre 2023, ad alcuni è arrivato addirittura pochi giorni fa. Benché il pagamento resti fissato nel termine del 20 dicembre, saranno pertanto comunque considerati regolari i pagamenti effettuati oltre quel termine, senza applicazione di sanzioni e interessi fino all’emissione del sollecito previsto dal Regolamento comunale di disciplina della Tari. Il ritardo degli invii degli avvisi sarebbe stato in parte anche dovuto all’attesa di eventuali provvedimenti governativi di sospensione del pagamento dei tributi, dopo gli eventi meteorologici di eccezionale intensità che il 2 novembre hanno interessato anche il territorio comunale di Quarrata.

Intanto al palazzo comunale in piazza della Vittoria è stato predisposto uno sportello straordinario per la Tari, che sarà aperto ancora nelle mattinate di domani dalle 8,30 alle 12,30 e di venerdì dalle 8,30 alle 13,30. Per avere maggiori dettagli ed informazioni è possibile tramite il sito web Alia servizi ambientali accedere alla nuova area clienti ’Aliapp’, oppure chiamare il call center al numero 800 888 333 (da rete fissa), oppure al numero 0571 19693 33 (da telefono fisso o cellulare) o al 199 105105 (da telefono cellulare).

D.G.