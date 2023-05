Tar respinge il comitato ambientalista

A livello di comprensorio, e di possibili scenari futuri nella zona, va registrata una importante novità: il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso dei comitati ambientalisti riuniti in "Un altro Appennino è possibile" contro la costruzione di una nuova seggiovia che dovrà arrivare nella zona del Lago Scaffaiolo e, di conseguenza, divenire poi il braccio operativo per raggiungere il nuovo collegamento che salirà dalla Doganaccia. La notizia è stata accolto molto positivamente dai sindaci dell’appennino bolognese, in testa quello di Lizzano Belvedere Sergio Polmonari, tanto che adesso dopo aver superato questo scoglio si potrà avviare l’iter per l’esecuzione dei lavori. Una unica seggiovia che prenderà il posto di due impianti già presenti e sarà dotata anche di agganci per le biciclette.