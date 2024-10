Tanti gli eventi promossi dall’Auser

E’ iniziata una settimana ricca di eventi alla villa Smilea promossi dall’Auser di Montale. Dopo la premiazione del concorso nazionale di fotografia avvenuta sabato scorso e l’apertura della mostra fotografica che resterà visitabile fino al 27 ottobre, domenica si è tenuto un concerto del gruppo "Gli Skitarrati" e ieri si è svolta una serata dedicata al poeta e disegnatore Fiorenzo Gori, che ha lasciato un profondo ricordo a Montale dove ha insegnato per tanti anni alla scuola media. Stasera, martedì 22 ottobre, alle ore 21, sarà l’unica sera non organizzata dall’Auser perché la villa ospiterà la presentazione del libro di Valdo Spini "Sul colle più alto", alla presenza dell’autore, per iniziativa dell’assessorato alla cultura del Comune. La settimana Auser proseguirà domani, mercoledì 23, alle ore 21, con la presentazione del libro "Ambasciatori della bellezza" di Federico Pagliai alla presenza di alcuni personaggi del libro e delle guide ambientali eD escursionistiche della società 4Passi. Giovedì 24 ottobre, alle ore 21, serata della rassegna "Giallo al Castello" promossa dall’assessorato alla cultura in collaborazione con Auser e l’associazione Giallo Pistoia. Sarà presentata l’antologia gialla "Misteri on line" alla presenza del curatore Andrea Gamannossi e di Maurizio Gori e Giuseppe Previti di Giallo Pistoia. Il 25 ottobre, alle ore 21, concerto "Giovani Talenti" con Michelangelo Arrigucci al flauto traverso (foto) e Lorenzo Matteoni al pianoforte. Sabato 26 ottobre, alle ore 21, concerto degli Edema Ruth, Cover Band Symphonic Metal, dal titolo "Dai ghiacciai della Finlandia al sole della Toscana". Domenica 27 ottobre alle ore 16, premiazione del concorso nazionale di poesia dell’Auser di Montale.

G.B.