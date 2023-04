Tanti auguri Polizia La festa per i 171 anni E un bilancio roseo Reati in costante calo

Sono in costante calo i reati commessi nella provincia di Pistoia dal 2019 a tutto il 2022, ma il livello di guardia rimane comunque alto, in particolare per alcune tipicità, come i reati contro il patrimonio, che mostrano veri e propri picchi in coincidenza delle vacanze e dei fine settimana, e lo spaccio degli stupefacenti, che rappresenta ormai una vera e propria piaga. Il quadro della situazione a livello territoriale è stato fatto ieri in occasione del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ricorrenza che a Pistoia è stata celebrata al teatro Manzoni, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, ma anche di tanti studenti che hanno trattato il tema bullismo (presentando dei cortometraggi) e si sono esibiti in un concerto dopo aver assistito a un toccante spettacolo contro la violenza sulle donne. In quattro anni, dal 2019 al 2022, i reati denunciati alla Polizia di Stato sono calati di 2.320 unità, passando dai 12.776 del 2019 ai 10.456 del 2022. Il calo è stato progressivo e costante in tutti e quattro gli anni. Merito anche dell’attività di prevenzione svolta sul territorio, alla quale la Polizia ha contribuito, solo nell’ultimo anno, con il controllo di 38.214 persone e 15.557 veicoli e con la presenza quotidiana sul territorio di 10 volanti e autoradio.

Le persone denunciate nel corso dell’ultimo anno sono state 777, mentre gli arresti sono stati in totale 169, di cui 53 in flagranza di reato. Sempre sul fronte della prevenzione, nel corso del 2022 la Questura di Pistoia ha emesso 46 avvisi orali, mentre i provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio sono stati 63. Sempre nel 2022 sono stati adottati 21 Daspo, ovvero il divieto di accedere a manifestazioni sportive per un determinato periodo di tempo, imposto ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Particolarmente impegnativa è stata l’attività di polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione, riguardante in particolare i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in provincia (24.362), con 4.770 istanze di rilascio del permesso di soggiorno e 5.832 istanze di rinnovo di permesso di soggiorno ricevute. Un anno di super lavoro anche per la Polizia stradale, che nel 2022 ha effettuato 3.338 servizi con le pattuglie, contestando 14.649 violazioni, che hanno portato a 30.288 punti decurtati dalle patenti di guida, 367 patenti ritirate, 34 arrestati e 115 denunce.

Sul fronte dei reati informatici, la Polizia postale ha denunciato 170 persone, di cui 103 per truffa e 24 per estorsione. La Polizia ferroviaria ha effettuato 586 pattuglie in stazione e 31 a bordo treno, arrestando 8 persone e denunciandone 21. In occasione della cerimonia del 171° anniversario di fondazione, nei giardini Anna Magnani (dietro al teatro Manzoni), sono stati esposti veicoli e divise storiche della Polizia di Stato, presenti anche stand della Polizia scientifica, del Nucleo sicurezza e soccorso sulle piste da sci con i cinofili, della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale.

Patrizio Ceccarelli