Tante novità all’istituto Capitini. Andreoni nuovo dirigente. Corso serale per il "turistico"

Novità all’istituto Capitini: Marzia Andreoni (nella foto) è il nuovo dirigente scolastico, in seguito al trasferimento del dirigente Carmine Gallo e arriva il corso serale per conseguire il diploma in tecnico per il turismo. Una nuova opportunità per lavoratori che non hanno terminato gli studi e ai quali la sola licenza media non consente un impiego soddisfacente, per giovani che hanno abbandonato la scuola e necessitano di condizioni favorevoli alla ripresa degli studi e all’inserimento nel mondo del lavoro, a persone che intendono approfondire la propria preparazione culturale e professionale.

Il corso, articolato in due annualità corrispondenti al triennio finale della scuola superiore, fornisce competenze per lavorare nel settore turistico-alberghiero, preparazione di carattere tecnico, aziendale e amministrativo in ogni settore del turismo, forma operatori con approfondite conoscenze linguistiche e geografico-turistiche in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, enogastronomico e ambientale del territorio.

"Il tecnico per il turismo - spiegano dall’istituto tecnico per il settore economico Aldo Capitini, che ha tra i vari indirizzi anche il turistico - è capace di utilizzare competenze linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica. Gli sbocchi professionali sono: impiegato in uffici turistici, alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, compagnie di navigazione e aeree, esperto di marketing turistico, accompagnatore turistico e guida turistica, organizzatore, promotore e programmatore di eventi, congressi e fiere, direttore di imprese turistiche".

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, per un totale di 23 ore settimanali. E’ previsto il riconoscimento crediti per studi pregressi e attività lavorative. Per iscriversi rivolgersi alla segreteria del Capitini, telefono: 0574.719110. Informazioni sul sito www.iscapitini.edu.it.

Piera Salvi