Tangenziale Est. Partono le asfaltature. Interdizioni al traffico

Si torna a parlare di Tangenziale Est, anche se non per la sua riapertura totale al traffico che, come emerso a più riprese nei mesi scorsi, rischia di non avvenire prima del 2028. Intanto, però, il lavoro portato avanti dalla Provincia di Pistoia consente di aprire il cantiere per andare a riasfaltare – e rendere di conseguenza più sicura la pavimentazione stradale – tratti importanti dei due sensi di marcia. Il nuovo asfalto verrà posizionato nel corso della prossima settimana e, come si evince dall’apposita ordinanza emessa dall’ente di piazza San Leone, saltata la programmazione per il periodo di minor traffico in zona, ovvero i giorni a ridosso di Ferragosto, si è deciso di lavorare di notte, per evitare disagi durante le ore diurne, visto che tutti i pistoiesi rientreranno dalle ferie e oramai prossimi anche a ritornare sul posto di lavoro.

Pertanto il cantiere per la riasfaltatura procederà di notte dal 26 al 30 agosto con uno specifico cronoprogramma concordato con la ditta affidataria dei lavori, ovvero l’impresa Gioacchini Sante Sas di Acquapendente (Viterbo) che ha in concessione anche il nuovo asfalto lungo la SP7 Montale-Ponte alla Trave e che ha un annesso sub-appalto con la Rosi Leopoldo Spa di Pescia. Visti i tempi ristretti, perché gli operai agiranno dalle 21 alle 6 del mattino successivo, le parti hanno previsto di scaglionare l’intervento da realizzare nei vari giorni, con relative chiusure dei tratti interessati: il 26, da sera fino alle 6 del mattino successivo, verrà asfaltata la rampa d’ingresso dalla SS719 (rotonda del Dano) alla Sp47 in direzione nord, mentre il giorno dopo toccherà allo stesso tratto in direzione sud. La notte fra il 28 e il 29 agosto i lavori interesseranno la corsia di sorpasso del tratto fra via Fermi e l’uscita dell’area ex Pallavicini verso nord e la notte successiva toccherà alla rampa d’uscita e ingresso alla Sp47 da via Sestini in direzione sud. Nel lungo tratto dove ci sono le transenne, dallo svincolo per la zona industriale in avanti, verrà riasfaltata soltanto la corsia attualmente aperta al traffico mentre l’altra rimarrà inagibile ed inutilizzabile in attesa dei successivi lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria dei viadotti, propedeutici al riutilizzo della superstrada con tutte e quattro le sue corsie di marcia.

S.M.