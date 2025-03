Tana Termini. Il grazie del Comitato

Il Comitato della Valle della Lima da sempre si è opposto alla realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano, (altrimenti detto umido), nella zona di Tana Termini, al confine tra i Comuni di San Marcello Piteglio e Bagni di Lucca. Avendo viste soddisfatte le proprie istanze, tira il fiato e ringrazia tutti coloro che hanno combattuto questa battaglia al suo fianco.

"Dopo tanti anni si è conclusa finalmente la vicenda relativa al progetto della società Pistoia Compost – scrive il Comitato – progetto che prevedeva la trasformazione del vecchio impianto di compostaggio di Tana Termini in un nuovo impianto digestore di Forsu. La Regione Toscana, con un parere negativo della stessa Giunta, ha messo finalmente la parola fine a tutta la vicenda. Il nostro Comitato – si legge ancora – è sempre stato contrario all’ubicazione di simili impianti in un territorio che è diventato a forte vocazione turistica con bellissimi rilievi paesaggistici e ambientali. Di conseguenza, non possiamo che accogliere con gioia la decisione della Regione Toscana e ringraziare Claudio Gaggini, a cui va il nostro primo pensiero, che sfortunatamente non è più tra di noi. Un grazie a Marco Nesti consigliere del nostro Comitato che si è impegnato per anni in tutta la vicenda. I nostri ringraziamenti vanno quindi al geometra Daniele Zerbini, al geologo Massimo Colombini, all’avvocato Luca Scarselli, all’ingegnere Luca di Guardo, a tutte le associazioni, alle amministrazioni di San Marcello Piteglio e Bagni di Lucca, e in particolare i vicesindaci Bonomini e Pacini, con l’assessore all’ambiente Priscilla Valentino, e infine, ad Antonio Sessa presidente della Sezione Pistoiese di Legambiente".

Andrea Nannini