Talent Busters, comincia il tour dei finalisti

Signori in carrozza, si parte. Come ai tempi belli della canzone italiana, nei mitici anni Sessanta, Elisabetta Branchetti e i suoi talenti, usciti dalla tredicesima edizione del format di Toscana Tv Talent Busters-L’Acchiappatalenti, prenderanno il treno (o il torpedone, e chissà quanti, tra giovani e giovanissimi, conosceranno questa parola), e se ne andranno a giro, a cantare senza autotune (un gran merito di questi tempi). Ad annunciare le prime tappe della tournée o tour che dir si voglia, è proprio lei, la vulcanica Branchetti, che ormai della scoperta delle giovani leve musicali toscane ha fatto una missione.

"Inizieremo da Pistoia e, a mano a mano, ci allargheremo sul territorio regionale – e mentre parla sorride, contenta –. Venerdì 7 e venerdì 14 marzo i ragazzi si esibiranno alla Fortezza 59, in Piazza della Resistenza, a Pistoia. Venerdì 28 marzo proseguiremo con una serata dedicata ai gruppi allo Studio 73, a Uzzano, in Valdinievole. Poi non voglio svelarvi altro, o meglio: possiamo anticipare che a giugno saremo a Marina di Torre del Lago Puccini e il 2 agosto a ‘Capostrada sotto le stelle’, nuovamente nel pistoiese. I ragazzi potranno dare sfogo alla loro voglia di musica. E attenzione: canteranno dal vivo, senza aiutini: soli con le loro belle voci e le capacità interpretative".

Alla tappa del 7 marzo troveremo Giulia Mosca, Benedetta Gorini, Miruna Horvat, Mattia Incerpi, la vincitrice del Talent numero 13 Michelle Meoni, Noemi Carlucci, Yasmine Matarazzo, Yuma, Serena Gradassi, Debora Mungai, Vincenzo Cipolla e Felicchina. Ospite, il piccolo Nicholas Ori, già sul palco con Paolo Ruffini.

Il 14 marzo toccherà a Michelangelo Fattori, Mattia Ponzi, Lorenzo Borchi, Matilde Santi, Giulia Montaleni, Alessia Russo, Giulia Colzi, Sofia Giovenco, Samuele Franco e Lisa Fochetti. Ospite d’onore, Giulia Corsini.

Il 28 marzo potremo ascoltare le band Sweet Child, Drum n’ Jack, Desio e Stefano Mordenti Band. Ce n’è, converrete con noi, per tutti i gusti musicali, perché i ragazzi spaziano. A seguire le serate, il valente fotografo Sandro Nerucci: starà a lui immortalare i nostri artisti.

"Importante rivolgere un forte in bocca al lupo a tutti i ragazzi – conclude Elisabetta Branchetti – ricordando loro di pensare soprattutto a divertirsi. In questo modo, trascorreranno dei bei momenti, e altrettanto belli li faranno trascorrere al pubblico, e matureranno esperienze che torneranno loro utili in avvenire".

Gianluca Barni