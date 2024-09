Taibi: "È mancata cattiveria". Kharmoud: "Poca precisione"

La Pistoiese riparte da quanto di buono espresso sul rettangolo verde di Fiorenzuola. Perchè è vero che sono mancati i tre punti, ma certamente a mancare non sono stati l’atteggiamento e la voglia di iniziare il campionato nel migliore dei modi. "Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile – ha commentato il direttore sportivo Massimo Taibi – e già alla prima giornata ne abbiamo avuto la dimostrazione con le sconfitte di Ravenna e Piacenza. Voglio sottolineare come la squadra abbia fatto passi avanti importanti rispetto alla gara di Coppa Italia, sia sul piano della condizione atletica che dei meccanismi di gioco. Ci è mancata un po’ di cattiveria in area avversaria e penso che sia normale essere rammaricati perchè ai punti avremmo meritato noi".

Stessa linea di pensiero anche per l’autore della prima rete ufficiale degli arancioni nella nuova stagione, Anas Kharmoud: "Sono contento della rete – ha detto l’esterno ex Altamura – ma avrei preferito se fossero arrivati anche i tre punti. Abbiamo disputato una buona gara, il gruppo è coeso e stiamo lavorando ogni giorno sulle direttive dell’allenatore. Confidiamo, già domenica prossima al Melani, di essere ancora più performanti e di riuscire a portare a casa la prima vittoria in campionato. Penso che l’atteggiamento sia stato quello giusto perchè ci abbiamo provato fino alla fine, anche se è mancato un pizzico di precisione negli assalti conclusivi. Meglio il primo o il secondo tempo? Abbiamo lottato dall’inizio alla fine, facendo anche i conti con le condizioni climatiche che hanno influito sul gioco di entrambe le squadre".

L’appuntamento con la vittoria va dunque alla prima sfida casalinga, quella col Cittadella Vis Modena in programma domenica 15 settembre al Melani. "Questo è un punto di partenza – ha sottolineato il difensore Tommaso Mazzei – in quanto arrivato al termine di una buona prestazione e con tanti spunti positivi da parte nostra. Ci sono tanti elementi da salvare e da questi dobbiamo ricominciare. Conoscevamo le difficoltà di giocare contro il Fiorenzuola, una squadra molto organizzata e con qualità, ma alla fine siamo riusciti a creare quattro o cinque palle gol nitide e ci è mancata solamente la cattiveria negli ultimi sedici metri. Sono però fermamente convinto di trovarmi all’interno di un gruppo forte, che sta trovando sempre più feeling e intesa ogni giorno che pass"".

