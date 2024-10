Sventò la truffa a un anziano. Encomio al carabiniere scelto. L’emozione di quei momenti

Encomio al carabiniere scelto Marcello Passalacqua, che il 20 settembre scorso ha sventato una truffa ai danni di un anziano. La vittima stava per cadere nella solita trappola telefonica (del falso carabiniere o falso avvocato) con richiesta immediata di soldi per tirare fuori dai guai il figlio. L’intervento del carabiniere scelto Passalacqua ha consentito di sventare l’inganno e arrestare il malvivente. Il riconoscimento è stato conferito ieri mattina in sala consiliare dal sindaco Luca Benesperi, alla presenza di autorità e cittadini. Con Benesperi e il vicesindaco Fabrizio Baroncelli c’erano il colonnello Fabio De Rosa (Comandante Provinciale), il tenente colonnello Antonietta Petrone (Comandante della Compagnia di Pistoia), il capitano Dante Aquino (Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Pistoia), il comandante della Stazione di Agliana Candeloro Sturniolo, la comandante della polizia municipale di Agliana Maria Pignatiello, il presidente della sezione locale dell’Associazione carabinieri Riccardo Signori e il consigliere comunale di maggioranza Camillo Saracinelli, che ha proposto il riconoscimento: "Passalacqua è una persona encomiabile. Non era in servizio quando ha intuito che un anziano vicino di casa stava per essere raggirato, ma si è prodigato con coraggio, slancio, spirito di iniziativa e generosità, per impedire la truffa. Ho ritenuto che questo atto meritasse di essere reso pubblico ed elogiato, perché rafforza la percezione di sicurezza per tutta la comunità". Con l’encomio, il sindaco e tutta l’amministrazionele esprimono riconoscenza a Passalacqua: "Per la solerzia e lealtà con cui ha sventato una truffa nel nostro comune". Il carabiniere scelto, in servizio ad Agliana da undici anni, ha ringraziato l’amministrazione, i colleghi, i superiori e gli amici per l’apprezzamento dimostrato: "Vedono in me un esempio. Sono orgoglioso di stare vicino ai cittadini e in particolare agli anziani. La cosa più difficile, in quei minuti che sono sembrati ore, è stata gestire l’emotività. Quest’uomo abita nel mio stesso condominio. Sono affezionato all’anziano vicino di casa come a un padre. Quel giorno ero nel corridoio e ho sentito venire dal suo appartamento la sua voce, insolitamente nervosa e tremante. Ho capito che si trattava di una conversazione sospetta". Il carabiniere è entrato in casa e ha trovato l’anziano che aveva in mano, già pronta, una busta con i soldi per gettarla dal balcone al truffatore che stava di sotto. Il carabiniere ha fermato l’anziano, ha avvertito i colleghi ed è corso in strada, dove il malintenzionato è stato arrestato.

Piera Salvi