Svaligiata l’edicola di via Cavour: "Truffatori scappano con l’incasso"

Un colpo messo a segno con attenzione, sicuramente dopo aver osservato le abitudini della titolare. Ad essere derubata ieri mattina è stata Elda Scartabelli, dell’edicola di via Cavour, l’edicola del centro storico, il luogo dove si ritrovano i clienti pistoiesi da oltre quarant’anni. "Dal 1973", precisa Elda.

Il furto è avvenuto nel momento di maggior afflusso dei clienti, intorno a mezzogiorno.

"Erano in due, un uomo e una donna, spagnoli - racconta Elda – trentenni direi. Si sono presentati come turisti, o almeno mi hanno dato questa impressione, ma di qui ne passano tanti ogni giorno. Lei mi ha chiesto una rivista spagnola. Io le ho spiegato che non ne avevo, ma lei mi ha fatto cenno di uscire dal gabbiotto e mi indicava una delle riviste che io ho negli stand laterali. Chiaramente quella era una trappola, una messa in scena. E’ stato un espediente per distrarmi e farmi allontanare dal gabbiotto dove, evidentemente, l’altro aveva visto che riponevo i soldi".

Ci sono voluti pochi minuti ai due malviventi per ripulire l’incasso della giornata: circa 500 euro. "Io ero fuori a guardare le riviste con la cliente e ho dato le spalle all’uomo - racconta Elda, non senza rabbia – mentre quell’altro entrava nel gabbiotto e mi apriva la cassetta con i soldi. Lì per lì non mi sono accorta di questo movimento anche se l’ho visto muoversi con la coda dell’occhio. Ma quando si sono allontanati, sono andata subito a controllare e ho capito che il mio istinto era giusto. Quell’uomo è riuscito a portarmi via tutto l’incasso della mattina. Non ha nemmeno preso la cassetta, l’ha aperta e preso i soldi, senza fare il minimo rumore".

Non appena si è resa conto del furto, la titolare ha chiamato subito la polizia. Gli agenti della questura sono intervenuti con una pattuglia che si trovava in zona stazione: le ricerche sono scattate immediatamente, ma per ora non hanno avuto esito.

"Questo è un lavoro duro che si fa per volontà e per passione - spiega Elda – ci si alza presto la mattina, che ci sia il gelo o il caldo torrido e si viene a lavorare. Per questo fa ancora più rabbia che in pochi minuti due delinquenti abbiano portato via tutto il lavoro della mattina".

Altri furti sono stati messi a segno nelle scorse settimane in centro. Una donna è stata rapinata dei suoi gioielli in via Cavour, ma è riuscita ad avvisare la polizia e far arrestare il giovane che l’aveva truffata facendosi consegnare l’oro, simulando la richiesta di un parente.

