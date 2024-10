Studenti di ingegneria in visita al centro Enel

Un centro all’avanguardia che diventa riferimento per studenti in un ambito in grande evoluzione come quello della formazione pratica e teorica in materia elettrica. Proprio in questi giorni al centro di formazione e addestramento E-Distribuzione di Pistoia (gestito dalla società del Gruppo Enel che si occupa della rete elettrica di media e bassa tensione) ci sono passati non solo i dipendenti di E-Distribuzione piuttosto che altri enti, istituzioni, aziende del settore e adesso anche università. Infatti, dopo le numerose collaborazioni e sessioni istruttive con Vigili del Fuoco, Asl e ditte appaltatrici, gli studenti di ingegneria elettrica dell’Università di Firenze sono stati in visita al centro che si trova in via Pratese a due passi dalla zona industriale di Sant’Agostino. "Il seminario informativo, a cui hanno preso parte circa 15 studenti, si è svolto nella sala convegni del centro – fanno sapere da E-Distribuzione – e ha visto i responsabili del gruppo parlare dei razionali del telecontrollo della rete elettrica, con riferimenti alle tecniche di automazione, da quelle primordiali fino ad arrivare alle architetture innovative che sono in corso di sperimentazione. Gli studenti hanno poi avuto modo di visitare la struttura aziendale, anche nella sua parte del campo prove pratiche, e l’adiacente cabina primaria di Pistoia, snodo elettrico fondamentale per l’ingresso dell’energia in città". In questo incontro c’è stata la possibilità di fare avvicinare gli studenti, laureandi, alla realtà impiantistica con particolare riferimento alla fisicità della rete in un ambiente protetto. In questo meeting erano accompagnati da Francesco Grasso e Gianluigi Fioriti, che hanno organizzato l’iniziativa in collaborazione con E-Distribuzione per la quale sono intervenuti i dirigenti dell’area Toscana e Umbria Fabio Pasquini e Andrea Pristerà, insieme al responsabile unità territoriale Pistoia Giorgio Gai.