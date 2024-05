Studenti del Liceo Petrocchi in scena con "Il fazzoletto rosso"

E’ già tutto esaurito per venerdì sera, 31 maggio, al Moderno, per la replica dello spettacolo degli studenti della sede di Quarrata del Liceo Artistico Petrocchi. Si intitola "Il fazzoletto rosso". Dopo il successo de "La novella dell’amore cieco", ambientata ai tempi del Medioevo, la “Nobile accademia del sollazzo“ mette in scena una commedia che si svolge durante un funerale. "Lo spettacolo si sviluppa sui ricordi dei conoscenti sul defunto – spiega il professor Daniele Rossi, tra i curatori del progetto teatrale scolastico e autore del testo –. Di fronte alla morte di una persona cara non possiamo cadere nel ridicolo, non dobbiamo inciampare in momenti bizzarri, il buon gusto ci impone un decoro conforme alla nostra società. Ognuno dipinge la sua versione di chi fosse questa persona. Ma la visione degli altri corrisponderà a chi questa persona fosse in realtà? Si può conoscere veramente l’altro? O l’indifferenza e il conformismo ci impediscono di fare un ritratto fedele?". Gli studenti in scena delle classi 3G e 5G del liceo artistico Petrocchi di Quarrata sono: Emil Mirante, Jacopo Gestri, Matilde Signorini, Maddalena Brunelli, Rachele Salvadori, Gianmarco Forciniti, Rachele Tuci, Federico Tesi, Giulia Pratesi, Sara Guerrisi, Martina Masi, Salvatore Astorino, Dylan Simoni, Enrico Suppa (ex studente), Lorenzo Rossini e Chiara Pratesi. Dalla recitazione alla regia, dalle scenografie ai costumi fino anche ai progetti grafici che saranno proiettati in scena i ragazzi sono stati coinvolti a tutto tondo nella realizzazione dell’opera. A guidarli i docenti Daniele Rossi, Elena Danti, Annachiara Magni e Laura Ferro: "Vogliamo ringraziare i ragazzi che da tutto l’anno stanno lavorando a questo progetto, i genitori che ci hanno sempre supportati, come tutto il liceo artistico Petrocchi e la dirigente Rita Gaeta". Il laboratorio teatrale è stato realizzato con il contributo dei fondi del Pnrr.

