Pistoia, 23 dicembre 2019 - Una mobilitazione totale, che oltre alla società civile, oltre alle bandiere politiche e alle posizioni istituzionali, dà una scossa anche a chi di quel mondo fa parte. E' l'arte, stavolta quella di strada, che si schiera apertamente al fianco di Marino Marini e della sua "casa" pistoiese, Palazzo del Tau, dov'è custodita una parte della collezione dell'artista che rischia di essere 'scippata' da Firenze.

Nottetempo è infatti comparso un ritratto di Marini, il cui originale è datato 1958, realizzato in copia dall'artista di strada Ldb, secondo quello che è il suo stile - assimilabile alla più recente comparsa in strada del ritratto della senatrice Liliana Segre, a Firenze -, diventato facilmente identificabile per le strade della città. Il ritratto di Marino si trova proprio nelle adiacenze del Museo: un intervento che suggerisce, per posizione e per scelta dell'immagine che ritrae il maestro, quasi una sorta di monito a chi minaccia di spostare le sue opere da lì. Un guardiano muto di questo destino incombente che la città tutta si augura non arrivi a compimento.