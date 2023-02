Strade pericolose sotto la lente Il triste record va alla Lucchese

di Saverio Melegari PISTOIA È molto più pericoloso transitare per la SR435 Lucchese piuttosto che viaggiare lungo la A11 nel tratto che attraversa la provincia di Pistoia da poco dopo il casello di Prato Ovest fino al confine fra Chiesina Uzzanese ed Altopascio. Ma è altrettanto complicato viaggiare lungo la SS719, ovvero la declassata che collega la rotonda del Dano con Agliana lungo la Nuova Pratese così come si rischia molto passare dalla SP26 Camporcioni, da sempre considerata arteria pericolosissima e che nel corso degli anni ha fatto pagare anche un tributo molto pesante in termini di vittime e di gravi incidenti. L’estrema sintesi della panoramica sulle strade più pericolose della nostra provincia ci dice questo, secondo quelle che sono le rilevazioni fatte dall’Automobile Club d’Italia sulla base di quanto accaduto nel 2021. Ma è, ovviamente, una tendenza che si protrae nel corso del tempo e che aveva subito uno stop più deciso soltanto nel 2020 quando – per due mesi – il mondo si fermò per il lockdown e la ripartenza fu comunque abbastanza lenta a livello di traffico sia per le merci che per gli spostamenti dei privati. Partendo dalle strade di maggior transito, il 2021 ha fatto registrare...