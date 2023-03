Strade di sangue "Ora basta stragi" Il dramma spiegato agli studenti

"Sulle ruote con la testa". Non è solo il nome, ma anche uno dei messaggi della mattinata di sensibilizzazione all’educazione stradale di ieri al Teatro Bolognini di Pistoia. Organizzata dalla Fondazione dell’istituto De Franceschi-Pacinotti, ha visto la partecipazione non solo dei suoi studenti ma anche di altri istituti superiori e scuole medie. Si è trattato del secondo appuntamento a seguito di quello della corsa campestre in modo da coinvolgere i ragazzi con sport ed educazione stradale. "Un nostro tradizionale evento, una festa di sport e riflessione aperta anche alle altre scuole – ha spiegato la dirigente Elena Pignolo –. La sensibilizzazione come obiettivo prioritario. Per una condivisione più generale, in modo che si possa anche trovare un metodo educativo che ci accomuni come scuola, provincia, territorio". Ospiti della mattinata due testimonial che hanno raccontato agli studenti le loro storie: Gabriele Lattanzi e Giovanni Galli. Gabriele, maremmano doc, ha raccontato la sua storia, l’incidente al coma, dal risveglio alla carrozzina. E il forte legame con suo padre con il quale ha creato l’associazione ’Tutto possibile Onlus’. Gabriele dopo l’incidente è uno sportivo paraplegico e ha voluto mandare il messaggio che ha dato il nome alla sua onlus: "Nella vita niente è...