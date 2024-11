Strada per l’Abetone: "Il Governo si attivi. Territorio spaccato"

Dopo l’ennesima interruzione della SS12, dell’Abetone e del Brennero, a causa di una frana, si registra una dura presa di posizione dell’onorevole Marco Furfaro, capogruppo PD in commissione affari sociali e membro della segreteria nazionale: "Ancora tanti disagi per le cittadine e i cittadini - scrive l’esponente politico - che percorrono la statale dell’Abetone e del Brennero. Una frana, che impedisce il passaggio del traffico tagliando in due il collegamento tra la provincia di Pistoia e quella di Lucca, nel Comune di San Marcello-Piteglio blocca la circolazione ormai da giorni. La Strada Statale 12, dell’Abetone e del Brennero, è troppo importante per il territorio per essere lasciata ai soli interventi emergenziali. La situazione è insostenibile, ci sono centinaia di lavoratori che sono bloccati oltre a tutti i traffici commerciali e turistici (verso Abetone in particolare). Attualmente la frana è in lavorazione da parte dell’impresa di Anas ma urge un intervento del Governo per un programma di messa in sicurezza della strada dove ormai le frane e il blocco del traffico sono diventate una costante. Per questo, ho presentato un’interrogazione al ministro Salvini per chiedere se tra una comparsata e l’altra riesca anche a trovare il tempo per occuparsi di trasporti, viabilità e territori. Alla popolazione e alle imprese serve un intervento urgente, tempestivo e risolutivo. Non è più accettabile – conclude Furfaro - che un’arteria di rilevanza nazionale sia lasciata in questo stato di abbandono impattando in maniera così negativa sull’indotto dell’intero territorio". A fare eco a Furfaro è il vicesindaco di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini: "L’ennesima frana nel volgere di un mese ha interrotto il transito su questa arteria statale e, nonostante il rapido intervento di ANAS, è urgente che Parlamento e Governo si attivino per finanziare gli interventi di messa in sicurezza generale del versante che coinvolge i territori dei comuni di Bagni di Lucca, San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano". Intanto, c’è un primo spiraglio perché da questo pomeriggio è stata annunciata una parziale riapertura, con senso unico alternato.

Andrea Nannini