Stop violenza sulle donne. Scende in campo il basket: "Obiettivo sensibilizzare"

Nuovo importante appuntamento di "Insieme per il sociale", il calendario di iniziative che vede protagonista l’Estra Pistoia dentro e fuori dal campo. La nuova iniziativa è legata alla campagna di sensibilizzazione in vista della "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne". La scaletta degli eventi è stata presentata dal responsabile delle attività sociali del club Andrea Di Nino. Si parte domenica, in occasione della partita in programma al "PalaCarrara" alle ore 12 contro Sassari. Al momento dell’ingresso degli spettatori, le ragazze della "Pink Academy" distribuiranno duemila magliette rosse, sulle quali campeggerà la scritta "Alziamo la testa" e con impresso sopra il numero nazionale di aiuto 1522. Prima dell’inizio del match in tribuna centrale verrà inaugurato il "seggiolino rosso", sempre con il 1522. Lunedì, al teatro Bolognini, verrà presentato il video pensato e realizzato per quest’occasione grazie all’impegno di due giovani pistoiesi come Rebecca Fedi e Andrea Del Serra, che tratta il tema della violenza sulle donne. I protagonisti di questo video saranno la preparatrice fisica Rachele Chiappelli e i giocatori Gianluca Della Rosa e Carl Wheatle. Nella seconda parte della mattinata ci sarà un talk dal titolo "Lo sport come veicolo per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile" con la vicesindaco Anna Maria Celesti e Francesco Pastorella, esponente di Rothschild Dinasty. Fondamentale la sinergia con la Dinamo Sassari, rappresentata dal club manager Giacomo Devecchi, che ha aderito immediatamente. Così come si è immediatamente vestita con la maglietta rossa "1522" la vicesindaca Anna Maria Celesti, che ha fatto capire quanto siano importanti eventi del genere, anche alla luce anche dell’attività quotidiana portata avanti sul territorio dai centri di ascolto e dalla Società della Salute. "Una piaga che va attenzionata 365 giorni all’anno – spiega –. Ecco perché avere una squadra di livello nazionale che si prende carico di questo fenomeno, si porta dietro due cose da fare: sensibilizzare quante più persone possibili sul tema e accrescere la cultura del rispetto e della dignità".

Maurizio Innocenti