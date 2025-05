Stop ai furbetti dei rifiuti. Alia, pattuglie di ispettori contro gli abbandoni

Ispettori ambientali di Alia, per i controlli antidegrado e contro l’abbandono selvaggio di rifiuti sul territorio di Quarrata. Da ieri, venerdì 9 maggio, sono entrate in azione queste nuove forze, che si concentreranno soprattutto su quattro progetti: Quarrata pulita, Pronto intervento ambientale, Controllo anti-abbandoni e Controlli al mercato. Il primo progetto, Quarrata pulita, riguarda soprattutto le verifiche sul conferimento dei rifiuti nella raccolta differenziata e nei cestini e cassonetti, cercando di informare e indurre a un comportamento adeguato i cittadini che per distrazione, o deliberatamente, buttano la spazzatura dove non è consentito. Il Pronto intervento ambientale agirà a seguito di segnalazioni, mentre il Controllo anti-abbandoni è una vera e propria azione di pattugliamento. In questi due casi, oltre ad avvalersi della collaborazione dei volontari di Legambiente Quarrata, Alia mette a disposizione dei cittadini Aliapp, applicazione per lo smartphone, che pemette a tutti di segnalare gli abbandoni di rifiuti indicandone la posizione e ricevendo poi un feedback quando è stata effettuata la rimozione. La App può essere utilizzata anche per prenotare il ritiro di ingombranti o segnalare disservizi. Per quanto riguarda Controlli al mercato, l’obiettivo è migliorare il decoro cittadino, facendo verifiche sulla differenziata e il conferimento di rifiuti dove appunto si svolge il mercato.

"Tenere pulito l’ambiente è diventata un’attività complessa perché non ci sono solo i problemi dei singoli cittadini che sbagliano a fare la raccolta differenziata, per i quali le nostre figure professionali provvederanno alla sensibilizzazione sulle corrette modalità. Ma esiste anche il danno degli smaltimenti illeciti di sacchi neri in discariche abusive con scarti tessili e altro materiale, per i quali stiamo predisponendo un dossier per la Procura della Repubblica – ha spiegato Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility durante la presentazione dell’iniziativa, già attiva in 35 Comuni della Toscana e adesso arrivata anche a Quarrata in accordo con l’amministrazione comunale – I costi di tutto ciò poi gravano sulla comunità. Per questo gli ispettori ambientali contribuiranno alla prevenzione, lavorando in sinergia con i cittadini, con le istituzioni e le forze dell’ordine anche per pianificare il miglioramento della gestione dei rifiuti".

Negli altri comuni serviti da Alia gli ispettori ambientali nel primo trimestre del 2025 hanno effettuato più di 18.500 controlli, elevando 579 verbali per un controvalore di oltre 84mila euro. "Questa iniziativa serve per aiutare i cittadini onesti fornendo informazioni per migliorare la raccolta differenziata, e intervenire su chi in modo disonesto non collabora al decoro della città – hanno osservato il sindaco Gabriele Romiti e il vicesindaco Patrizio Mearelli –. Un ringraziamento va ai volontari Legambiente Quarrata che si danno da fare per mantenere pulito il territorio segnalando le discariche abusive".

Daniela Gori