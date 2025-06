Stop a tutte le barriere. Il sopralluogo degli esperti

Firmata ieri la convenzione tra Comune di Agliana e Università Roma Tre, dipartimento di architettura, per attuare le linee guida per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Prima della firma, in sala consiliare è stato illustrato il percorso che porterà gli esperti di Roma Tre a presentare al Comune le linee guida per il Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Un percorso presentato dall’architetto e docente dell’Università Roma Tre Adolfo Baratta, con i suoi collaboratori Fabrizio Finucci e Laura Calcagnini. Altri componenti del team erano già sul territorio a fare sopralluoghi. In sala consiliare c’erano il sindaco Luca Benesperi, l’assessore alle politiche sociali Greta Avvanzo e l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Ciottoli, nonché i rappresentanti delle associazioni per le varie disabilità, chiamate a dare il loro contributo. "Ci mettiamo professionalità e cuore – ha detto l’architetto Baratta – per dare il nostro contributo a un piano accessibile per tutti. Ci prestiamo a titolo gratuito, eccetto un piccolo rimborso spese". Le linee guida degli esperti di Roma Tre, con il contributo delle associazioni, dovrebbero essere pronte nel luglio 2026, per essere sottoposte all’ufficio tecnico comunale. Poi il progetto dovrebbe essere approvato dal consiglio. L’obiettivo principale, durante il lavoro per individuare le linee guida, dovrebbe essere imparare dalle associazioni che vivono i disagi quotidiani e tenendo conto delle disabilità fisiche, sensoriali e cognitive. "E’ un tema che richiede un approccio multidiscilinare – ha sottolineato l’architetto Baratta – con il coinvolgimento di soggetti diversi". Hanno espresso soddisfazione i consiglieri di Fratelli d’Italia, Daniele Ricasoli (capogruppo) e Solange Cecchi che si è molto impegnata per attivare il percorso. "Da quando ci siamo insediati abbiamo destinato 300mila euro l’anno per l’accessibilità dei marciapiedi. Ora vogliamo fare di più – ha spiegato Ciottoli –. Non sarà un percorso a breve termine e dopo l’approvazione in consiglio dovranno essere reperiti i fondi". "Collaboriamo anche con altre associazioni – ha deto Avvanzo – per l’accessibilità comunicativa". Il sindaco ha ringraziato tutti per il notevole impegno, ma assessori e consiglieri gli riconoscono il merito di "essere lui il motore". Era presente anche il consigliere di opposizione Nicoló Paroli (Pd): "Accogliamo con favore l’iniziativa della giunta sul Peba, anche grazie al nostro lavoro in sala consiliare. É un tema che rientrava nel nostro programma e riteniamo che le contrapposizioni politiche non dovrebbero esistere".

Piera Salvi