Stella e Brana sorvegliati: "Ci sono ancora punti critici"

Attenzione alta sugli argini dei torrenti aglianesi, dove sono emersi quattro punti critici. Giovedì il vice sindaco e assessore alla protezione civile, Fabrizio Baroncelli, ha fatto un sopralluogo sui torrenti con i tecnici del Consorzio di bonifica Medio Valdarno. Il sopralluogo era stato concordato per criticità già rilevate sulla Brana, ma al termine sono diventati tre i torrenti sorvegliati speciali: Brana, Bure e Ombrone e quattro le situazioni di fragilità degli argini.

"I punti critici – riferisce Baroncelli – sono stati rilevati sul torrente Bure presso via Lavagnini, sulla Brana nelle zone di via Salcetana e Bineria e sull’Ombrone vicino alla chiesa della Ferruccia. Di conseguenza viene allertato il Genio civile per gli interventi di ripristino. Ovviamente – prosegue il vice sindaco – rimarrà tutto monitorato e messo in sicurezza, nei limiti del possibile in tempi che speriamo siano celeri".

Non solo i tecnici e il personale predisposto alla sorveglianza dei torrenti tengono alta l’attenzione, anche i cittadini sono molto vigili e pronti a segnalare. Le quattro situazioni attenzionate, infatti, da quanti riferisce Baroncelli, sono state segnalate dai cittadini che, soprattutto in questi giorni, tengono particolarmente d’occhio i torrenti. Oggi scuole di ogni ordine e grado e nidi sono aperti ed è fruibile il parco Pertini, chiuso per qualche giorno per ragioni di sicurezza, al fine di accertare che, in seguito agli eventi atmosferici che si sono abbattuti nei giorni scorsi, non ci fossero pericoli. Molte le strade aglianesi dove ai bordi sono ammassati cumuli di materiali vari, mobili ed elettrodomestici danneggiati dall’acqua che ha invaso garage, abitazioni e aziende. Ad Agliana Alia non ha predisposto un punto di raccolta, passerà con i propri mezzi a ritirare i materiali sul posto, in base alla mappa fornita dal Comune.

Intanto Legambiente Quarrata ha fatto sapere ieri di essere intervenuta sullo Stella con i volontari Daniele Manetti (presidente), Massimo Gori accompagnati dal signor Mauro Danti. "Simao intervenuti per la tutela dei cittadini dalle acque alte del torrente Stella – fa sapere Manetti – a causa di una frana in destra idraulica nei pressi della frazione di Bottegaccia con sopralluogo sul posto per verificare la situazione. Serve un intervento di riparazione urgente". Intanto nella serata di ieri problemi con il Rio Santovecchio, nuovi allagamenti a Pescia con strade e negozi sott’acqua in zona Castellare.

Piera Salvi