Stefano Squillaci, volto storico dell’ufficio anagrafe In pensione dopo 39 anni nell’Amministrazione

Oggi ci sarà un affettuoso e festoso brindisi di saluto per uno dei volti più conosciuti e apprezzati degli uffici che fanno parte dell’amministrazione comunale di Pistoia, perchè Stefano Squillaci, dopo trentanove anni di lavoro al pubblico, è andato in pensione.

Nato a Catania il 24 agosto del 1960, sposato e padre di una una figlia, fu stato assunto dal Comune di Pistoia il 16 luglio del 1984 e ha lavorato fino al 1991 all’ufficio Ambiente. Successivamente, e fino a pochi giorni, fa è stato impiegato all’Ufficio Anagrafe del Comune di Pistoia, nella sua sede rinnovata di via Santa (dove lo vediamo in questa foto), e dove ha ricoperto diverse mansioni. Stefano, persona sempre disponibile e gentile, ha svolto i propri compiti con cura e professionalità, riscuotendo costantemente l’apprezzamento del pubblico e dei suoi dirigenti. Un caloroso saluto gli viene rivolto dai tanti colleghi che lo hanno stimato e dal personale delle forze dell’ordine, con le quali ha collaborato per i suoi incarichi d’ufficio.

Un augurio di felice pensione a Stefano Squillaci anche da parte del nostro giornale.