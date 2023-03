Stazione unica appaltante Al via la convenzione tra prefettura e provincia

Sinergia tra la Prefettura e la Provincia di Pistoia sulla Stazione unica appaltante-Sua. Il protocollo d’intesa e la firma della convenzione sono stati presentati proprio ieri nella sala di rappresentanza del palazzo di piazza San Leone. Si tratta di un importante passo per disciplinare le modalità operative e il funzionamento della Sua, con il compito di curare le procedure di gara finalizzate all’affidamento del servizio di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, per la popolazione in fuga dall’Ucraina e per i minori stranieri non accompagnati rientranti nella categoria dei “servizi sociali”. Alla firma della convenzione, avvenuta con stretta di mano tra il prefetto Licia Donatella Messina e il presidente della Provincia Luca Marmo, erano presenti anche il vice prefetto vicario dottor Davide Garra, la dirigente della prefettura Elda Spano e Roberta Broglia funzionaria proprio del servizio Stazione unica appaltante dell’ente provinciale. "Per una serie di disposizioni, che riguardano anche i recenti flussi di arrivi sul nostro territorio, il Ministero dell’Interno ci chiede un’adeguata sinergia istituzionale – ha detto il prefetto Licia Donatella Messina –: la firma di oggi rientra in quel quadro di collaborazione volta alla gestione del territorio". La Stazione unica appaltante è l’ufficio che gestisce in modo centralizzato e coordinato le gare d’appalto per gli enti pubblici che aderiscono alla convenzione. Al momento la Sua della Provincia di Pistoia elabora e coordina le gare di 30 enti pubblici. "Praticamente aderiscono al servizio tutti i Comuni della provincia, fatta eccezione per Montecatini e Quarrata, oltre agli enti della provincia di Prato – ha spiegato Roberta Broglia –: al momento abbiamo nella programmazione la gestione di 160 gare d’appalto, considerando che ci sono anche tutte quelle relative al Pnrr, per un volume d’affari superiore a 100 milioni di euro".

Soddisfatto anche Marmo che ha ringraziato gli uffici, il prefetto e il vice prefetto. "È per noi ennesimo motivo di soddisfazione questa firma che sigilla un altro servizio del nostro Ente – ha detto –. La Sua ha già registrato i suoi successi come si evince dai documenti che delineano un tasso di contenzioso molto basso e, al contrario, un alto tasso di gradimento. Questo è motivo di orgoglio e di vanto per la provincia che potrebbe così essere esempio per poter far nascere altre esperienze anche a livello nazionale. Siamo inoltre prossimi alla certificazione Iso 9001 della Sua e ultimamente abbiamo anche firmato un protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza".

Arianna Fisicaro