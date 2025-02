Stati generali Montagna. Dibattiti e programmi con Fratelli d’Italia

Tornano anche quest’anno ad Abetone Cutigliano gli ‘Stati generali della Montagna’, organizzato da Fratelli d’Italia e che prevedono dibattiti con esponenti nazionali e regionali della politica, sci e ciaspolate anche in notturna, escursioni, degustazioni di prodotti tipici, viticoltura eroica, visite a musei e borghi, feste a tema, visita a laboratori di trasformazione dei prodotti del sottobosco, gara di sci, musica e serata folk, torneo di calcio balilla.

L’iniziativa è stata presentata ieri in consiglio regionale da Diego Petrucci (consigliere regionale FdI e ideatore dell’iniziativa), dal capogruppo Vittorio Fantozzi, dal coordinatore regionale Alessandro Tomasi e dal vicepresidente toscano di ‘Gioventù nazionale’ Simone Sollazzo. E’ prevista la presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè (venerdì alle 17 al Lupo Bianco) e del responsabile nazionale dell’organizzazione del partito Giovanni Donzelli (sabato alle 15.30 all’hotel Sichi di Pian degli Ontani).

All’Abetone arriverà anche il coordinatore regionale Alessandro Tomasi e con lui buona parte del gruppo regionale di Fratelli d’Italia e tanti sindaci da tutta la Regione tra i quali il primo cittadino di Lucca Mario Pardini e quello di Pisa Michele Conti. "Abetone fa parte delle aree interne, un tema che ci sta particolarmente a cuore come abbiamo potuto dimostrare durante la discussione della legge sulla Toscana Diffusa – ha dichiarato Fantozzi –. Abetone come le altre zone montane della Toscana è un patrimonio che il centrosinistra non è stato in grado di valorizzare. Noi invece vogliamo dare una spinta propulsiva allo sviluppo di questo territorio".

"Sarà un momento per parlare di politica e quest’anno – ha detto Petrucci – gli Stati generali assumeranno una nuova centralità visto l’approssimarsi delle elezioni. Sarebbe un’ottima occasione per tutto il centrodestra per dimostrare di essere una coalizione coesa e pronta a fare la storia in Toscana chiudendo la parentesi della corsa ai nomi. Invito nuovamente tutti i dirigenti del centrodestra toscano, ed estendo l’invito a tutto il mondo civico stufo del governo della sinistra, a passare dall’Abetone questo fine settimana".

"In questi tre giorni mi aspetto un dibattito ampio sul tema della montagna e delle aree interne – ha detto Tomasi – che tocchi il problema dei servizi, della sanità, delle infrastrutture. Sarà un’occasione per raccogliere ulteriori contributi al programma elettorale che stiamo scrivendo. Le questioni inerenti sulle aree interne e la montagna saranno prioritarie nella nostra proposta politica e amministrativa".

"Terremo il coordinamento regionale di ‘Gioventù nazionale’ proprio durante i giorni degli Stati generali della Montagna – ha spiegato Sollazzo – per ribadire le nostre priorità per il governo della Regione".

co.da.