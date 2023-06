Stasera tre eventi: Jerry Calà in piazza Gramsci Danza al Pertini e l’omaggio a Neil Young

Oggi ci sono eventi nelle tre location dell’Estate aglianese’. In piazza Gramsci concert-show di Jerry Calà ‘Una vita da libidine’, al parco Pertini danza, musica e parola ‘Collezionisti di sabbia’, che nasce dal progetto ‘Mux’, in collaborazione tra Comune di Agliana e associazione Il Moderno con Fondazione Toscana Spettacolo e contributo del consiglio regionale. Coreografia di Eugenio Buratti, in scena: Gaia Belli (ballerina), Marta Pendenza (ballerina), Valentina Ferretti (ballerina), Valentino Porcu (ballerino), Tommaso Carovani (attore). In apertura di serata esibizioni delle quattro scuole di danza aglianesi. Al Carabattole ‘Journey to the past- Cristiano Godano (Marlene Kuntz) & Asso suonano Neil Young. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30.