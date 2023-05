Stasera studenti in scena: "A porte chiuse" Il Fedi Fermi sul palcoscenico contro i pregiudizi

Tocca adesso agli studenti-attori del Fedi-Fermi dar benzina alla rassegna "Studenti in scena" promossa da Atp-Teatri di Pistoia. Il palco del Bolognini ospiterà i ragazzi stasera alle 21 impegnati nella messa in scena di "A porte chiuse", risultato del laboratorio teatrale curato da Ornella Esposito nel corso dell’anno presso l’Istituto. "Il nostro spettacolo è la storia di un viaggio – commentano le docenti Lisa Zini ed Elena Soverchia – attraverso i pregiudizi, gli stereotipi, i giudizi e le limitazioni che condizionano le nostre scelte, i nostri sogni, la percezione che abbiamo di noi stessi e degli altri. Da qui il titolo ‘A porte chiuse’. Il testo dello spettacolo nasce dalla rielaborazione delle improvvisazioni e degli esercizi teatrali proposti ai ragazzi e ci apre uno squarcio sulla loro visione del mondo. In questo racconto le ‘porte’ muteranno spesso aspetto e sarà compito dello spettatore riconoscere le sue mutevoli forme". Questi i nomi degli studenti: Antonio Acconciaioco, Valentina Antonelli, Lorenzo Bambagioni, Lucrezia Bolognini, Alessia Cocuzza, Jonathan Drovandi, Marco Gerini, Samuele Mazzei, Syria Pagni, Davide Pellicani, Sara Rondini, Alessio Spinelli, Antonio Totaro. Hanno collaborato, come aiuto regia, anche Silvia Giudice e la stessa Elena Soverchia, e Andrea Cappelli. La rassegna "Studenti in scena" proseguirà con "Comunque un trionfo" (22 maggio, protagonisti i ragazzi del Liceo artistico Petrocchi) e "The Wall" (23 maggio, Liceo Statale Forteguerri). I biglietti sono in vendita a 7 euro alla Biglietteria del Teatro Manzoni (0573.99160927112) e online su www.bigliettoveloce.it. Vendita biglietti anche la sera degli spettacoli direttamente al Piccolo Teatro Mauro Bolognini a partire dalle ore 20.