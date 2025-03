Stasera l’assemblea per eleggere il segretario del Partito Democratico

E alla fine è arrivato il giorno della verità. Con un carico di incertezze che non è ancora dissolto, anzi. Ma adesso non c’è più in tempo, in casa Partito Democratico: la partita del dopo-Tripi per la segreteria del comune capoluogo si risolverà questa sera, dalle 21 al circolo di Bonelle, in un modo o nell’altro. Un’assemblea chee arriva a tre mesi di distanza dalle dimissioni del segretario uscente, Walter Tripi appunto, un tempo lungo passato a cercare una convergenza. Invano, salvo colpi di scena dell’ultimo momento: un nome condiviso a tutte le anime del partito al momento non c’è, nonostante l’impegno messo in campo in tal senso dal segretario provinciale Marco Mazzanti. E questo non è certo un buon segno, visto che all’orizzonte ci sono delle sfide elettorali più che significative, considerando anche la quasi sicura candidatura alle Regionali del sindaco Alessandro Tomasi.

La situazione è sempre quella di stallo descritta nelle scorse settimane: da una parte l’ossatura Schleiniana del Partito Democratico, che ha avanzato la candidatura di Claudio Giardi, storico militante Fiom e volto noto nel ’dietro le quinte’ del Pd cittadino. Dall’altra un consistente gruppo di segretari di circolo – che potrebbe avere la maggioranza, numeri alla mano – vicini alla consigliera regionale Federica Fratoni e all’ex primo cittadino Samuele Bertinelli, che spinge per Massimo Vannuccini, renziano della prima ora, ex assessore e poi candidato sindaco (sconfitto) ad Agliana, da poco trasferitosi a Pistoia.

Di terzi nomi meno divisivi, al momento, non vi è traccia. Va da se dunque che il rischio spaccatura sia sempre più concreto. All’assemblea di stasera l’ardua sentenza, con l’elezione di un segretario che peraltro dovrà limitarsi a ’traghettare’ il partito al congresso del prossimo autunno.

Alessandro Benigni