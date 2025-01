Stasera il concerto del pianista Stipe Prskalo. Viaggio sentimentale tra i capolavori romantici

La stagione musicale 2025 degli Amici dell’Opera si apre con un evento d’eccezione. Il protagonista del venerdì musicale di oggi, 10 gennaio, nell’Aula magna del Seminario, in via Puccini 36, (ore 21.30) è il giovane e talentuoso pianista croato Stipe Prskalo, vincitore del 29° Concorso Pianistico Internazionale "Giulio Rospigliosi", Premio Schumann e Premio del Pubblico. Il concerto è un viaggio sentimentale attraverso i capolavori del repertorio romantico e del primo Novecento, con i Papillons op.2 di Schumann, il Notturno in fa minore op.55 n.1 e la Ballata in fa minore op.52 di Chopin e le Variazioni su un tema di Corelli Op.42 di Serghei Rachmaninoff.

Nato in Croazia nel 2003, Stipe Prskalo ha ricevuto le sue prime lezioni di pianoforte all’età di otto anni. Si è formato sotto la guida di prestigiosi maestri e ha frequentato masterclass internazionali con grandi nomi del panorama musicale. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, si è esibito in importanti festival e ha collaborato con orchestre di rilievo, distinguendosi per il suo virtuosismo e la sua sensibilità interpretativa. Stipe, oltre ad aver vinto il "Rospigliosi" di Lamporecchio, ha conquistato il primo premio anche in numerosi altri concorsi pianistici.

Si è esibito in prestigiosi festival come il 15° Festival Internazionale "Musica Maxima" e "Beethoven International Piano Marathon 2020", ed è anche un attivo musicista da camera. È titolare della borsa di studio per l’eccellenza, assegnata dall’Università di Zagabria. Nel 2015 e nel 2023 è stato premiato per i suoi meriti artistici dal Ministero croato della Scienza e dell’Istruzione. Ingresso libero a offerta, accesso al parcheggio da via Bindi.

Chiara Caselli