Stasera il concerto dei Brian Shake e omaggio a Zero. Poi la quinta serata del contest band emergenti

Anno nuovo, stessa buona, ottima musica. È quella che suona al Santomato Live che non smette di proporre serate di alto livello nell’arena al chiuso del circolo Arci di via Montalese. Dopo l’appuntamento solidale andato in scena ieri sera a favore di Stremao onlus a fianco delle popolazioni toscane colpite dalla recente alluvione, si riprende con i tributi. Primo della lista, stasera, quello alla mitica band degli Ac/Dc inserito all’interno di un doppio spettacolo che sarà preceduto da un live music camp, show finale dell’edizione invernale che aprirà la giornata alle 18. Alle 20 seguirà, per chi lo desidera, la tradizionale cena a buffet che lascerà poi lo spazio intorno alle 22.15 al concerto dei Brain Shake, tributo alla band capitanata da Brian Johnson. Si torna in Italia con la musica di Renato Zero, omaggiato dai Pianeta Zero ospiti sabato sera del Santomato Live. Un ritorno per il gruppo tributo tanto amato anche dal pubblico di casa nostra. La formula è la stessa: solo live intorno alle 22, oppure cena a buffet dalle 20 in poi (per informazioni 0573.760747; 333.4657051; 345.6168318). Quello che si è appena aperto sarà un gennaio scoppiettante nell’arena diretta da Tony De Angelis.

Prossimi appuntamenti in arrivo quello dell’11 gennaio con la quinta serata del Cbe11, contest band emergenti, il tributo a Mina (12 gennaio) e ai Bee Gees (13 gennaio); jam session night al femminile il 18 gennaio, Orkestraccia Show il 19, Disco Mitology con Radio Mitology e il dj set di Enrico Tagliaferri il 20 gennaio, ancora una serata Cbe11 il 25, tributo Litfiba il 26 e il 27 musica con l’Agambi Quartet.

