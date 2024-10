Stangata Rc Auto. Nel giro di un anno quasi il 6% d’aumento. Male Montecatini

L’ennesima impennata. Nell’arco di un anno il premio RC Auto nella nostra provincia ha visto un ulteriore incremento del +5,71% passando, come prezzo medio, da 715,35 euro di dodici mesi fa agli attuali 756,18 euro, registrati al 30 settembre scorso. A tracciare questo bilancio è l’osservatorio di Facile.it che analizza, mese dopo mese, quelli che sono gli andamenti dei costi sulle assicurazioni per le auto, che vedono fra l’altro Pistoia – in accoppiata con Prato – spesso e volentieri ai primi posti della classifica in Italia come premi più cari.

Del resto, basta vedere quello che è il differenziale sulla media italiana: a livello nazionale a fine settembre l’Rc Auto aveva un costo medio di 637,32 euro mentre qui siamo a quasi 120 euro in più. Una vera e propria stangata nonostante, nell’anno in corso, la crescita sia stata più soft se si pensa che negli ultimi sei mesi l’incremento è "solo" del +0,22%.

Negli ultimi 365 giorni, pertanto, il record rimane a novembre scorso con il premio Rc Auto schizzato in provincia addirittura a 781,06 euro e che poi è finito al livello più basso del giugno scorso stabilizzandosi a 692,98 euro, unico valore al di sotto della soglia dei 700 euro nel corso dell’ultimo anno.

Per quanto concerne la distinzione dei costi per i comuni, sempre secondo quanto rilevato dall’Osservatorio che ha preso in esame circa 80mila preventivi richiesti all’interno del nostro territorio, sono tre quelli che registrano un calo sui prezzi rispetto alla media italiana nel corso dell’ultimo mese: Sambuca Pistoiese (-17%), Abetone Cutigliano (-16%) e Marliana (-2%). Per quanto riguarda il raffronto rispetto ad un anno fa, invece, ci sono tre comuni che continuano ad avere lo stesso costo del premio, Serravalle, Montale e Chiesina Uzzanese, mentre i crolli più significativi riguardano ancora una volta Sambuca Pistoiese (-16%) e Larciano (-14%). Molto più irrisori, ma comunque con un pizzico di risparmio ottenuto nel giro di dodici mesi, i cambiamenti per Quarrata (-1%), Massa e Cozzile (-3%), Agliana (-4%) ed il -6% sia per Pieve a Nievole che Lamporecchio.

In termini assoluti, invece, il prezzo medio del premio Rc Auto più caro si paga a Montecatini Terme che arriva addirittura a quota 881 euro seguita, sul podio, da San Marcello Piteglio con 862 euro e poi Pescia con 839 euro: sono anche gli unici comuni a superare la soglia degli 800 euro annui. Per il capoluogo, invece, c’è il quinto posto in graduatoria con un valore medio di 771 euro (quindi 15 euro superiore a quello che è il dato provinciale) che comprende una variazione del 9% rispetto al settembre 2023 ed un +21% sul dato nazionale. Di conseguenza, per i numeri già detti, i premi Rc Auto più convenienti sono quelli di Abetone Cutigliano (534 euro) e Sambuca Pistoiese con appena 531 euro.

Saverio Melegari