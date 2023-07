Stangata Rc Auto. Ecco tutti i prezzi in Toscana

Pistoia, 26 luglio 2023 – Quarto posto in Italia per il premio della polizza Responsabilità Civile più costosa, che diventa seconda piazza in Toscana e quinta assoluta, con Cagliari, per la variazione all’insù su base annua. Non è certo una incoraggiante fotografia per la provincia di Pistoia quella che viene scattata da Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) nel report del primo trimestre 2023 per quanto riguarda i prezzi dell’Rc auto.

Il confronto è presto fatto: la media nazionale sui costi necessari fra gennaio e marzo di quest’anno per una polizza assicurativa per l’automobile privata è pari a 368 euro mentre a Pistoia siamo a 461,80 euro. Prezzi che, comunque, sono in crescita dappertutto (+4% di media su base annua) mentre nel nostro territorio variano del 5,5% confermando Pistoia e dintorni al top anche in questa specifica graduatoria che viene comandata da Roma (+8%) e seguita da Massa Carrara (+6%) e Sassari (+5,9%), con la città di Giano quinta appaiata a Cagliari.

Il premio medio più caro risulta essere a Napoli con 540,7 euro all’anno, che rimane davanti a Prato (527,3) e Caserta (480,7). La quarta piazza è per Pistoia con 461,8 euro che tiene dietro Massa Carrara (452,6) e Firenze con 449,9. Numeri che fanno capire come l’area metropolitana sia la più redditizia per le assicurazioni in tutta Italia e che si va a scontrare con fattori che fanno salire verso l’alto il premio: infrastrutture moderne che mancano (pensiamo solo alla terza corsia della A11), numerosi incidenti, neo guidatori giovani in ascesa e parco veicoli dall’età media abbastanza elevata.

Sono questi i fattori che determinano una crescita esponenziale dei prezzi che, poi, si ripercuote su tutti quanti gli utenti della strada. Va specificato, comunque, che nella top-10 delle province italiane ci sono anche Lucca e Pisa (rispettivamente settima e ottava) con una differenza non è così marcata (intorno ai 30-35 euro).

La forbice, però, si allarga se si considera il piazzamento di Livorno (384,9 euro) fino a Siena, che è la più virtuosa della Toscana, con un Rc auto medio nel primo trimestre 2023 di 327,1 euro, ovvero quasi 140 euro in meno rispetto alla nostra provincia.

Il posto dove costa meno in assoluto l’Rc auto è ad Enna dove il premio annuo richiesto è di 269,4 euro. Per quanto concerne i numeri generali del Granducato, in Toscana il premio medio è di 418,9 euro, seconda regione in Italia alle spalle della Campania (469,7). Tutte cifre che Pistoia riesce comodamente, si fa per dire, a battere.

Saverio Melegari