Stagione di vacanze. Le agenzie concordi: "Viaggi tutto l’anno. Finito il mito di agosto"

Estate o inverno, qual è il miglior periodo per andare in vacanza? Una domanda che fino ad una manciata d’anni fa poteva sembrare scontata, con la bilancia a pendere in favore della stagione più calda dell’anno. Il trend però, soprattutto dopo la pandemia e quindi al momento della ripartenza dei viaggi intercontinentali, sta cambiando molto rapidamente, al punto che si fa fatica a parlare di alta e bassa stagione. A confermarlo sono anche le agenzie di viaggio pistoiesi, complessivamente soddisfatte delle numerose richieste sia per il periodo estivo che per quello invernale.

"A conti fatti - racconta Alessio Bennati, titolare dell’agenzia I Viaggi di Ulisse - ho venduto più per l’inverno che per l’estate. In particolare nell’ultima annata abbiamo constatato come le vacanze siano distribuite in modo molto eterogeneo nell’arco dei mesi e delle stagioni. Basti pensare che, già ad oggi, ho molte prenotazioni per Capodanno e per l’inizio del 2025. Il mese d’agosto, che storicamente è quello delle vacanze di massa, non è più quello dell’alta stagione. Personalmente sono contento perché come agenzia riusciamo a lavorare meglio e il potere d’acquisto dei nostri clienti storici non è andato diminuendo anzi, c’è da registrare anche una leggere crescita".

Ma quali sono le mete più gettonate? "Per l’inverno - prosegue Bennati - sono molto richieste le Maldive e diverse nazioni dell’Oriente come la Thailandia e il Vietnam. In Italia? Il mare ultimamente è meno richiesto di prima, la Sardegna è una delle poche location che riesce a salvarsi". Anche Moreno Scoscini, titolare di Antologia Viaggi, sottolinea la varietà delle prenotazioni effettuate negli ultimi mesi: "Si va dalle capitali europee ai viaggi itineranti, senza dimenticare le crociere che fanno registrare sempre numeri importanti. Dall’altro lato ci sono anche alcuni prodotti specifici un po’ più carenti, come i soggiorni in montagna o le strutture in affitto alle quali vengono preferiti gli alberghi, ma complessivamente stiamo lavorando più che bene. Per quanto riguarda l’estate, possiamo dire di non aver fatto una stagione da tutto esaurito, mentre ci sono state molte domande per l’inverno con prenotazioni già effettuate per i primi mesi del 2025 e crociere vendute con molti mesi d’anticipo".

Anche in questo caso, sul mappamondo spiccano le bandierine di tanti stati e nazioni, ma ce ne sono alcune che continuano ad andare per la maggiore.

"Gli Stati Uniti sono intramontabili - conferma Scoscini - e rimangono una delle mete più ambite per i mesi estivi. Continuiamo a ricevere tante richieste per il Nord Europa, con la Norvegia a fare da capofila. Spostandoci ad Oriente, tra le più gettonate ci sono Thailandia ed Indonesia. Una località che noi sconsigliamo? I Caraibi".

Michele Flori