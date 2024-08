Sportello Alia: raddoppiano le aperture

A settembre raddoppiano i giorni di apertura dello sportello di Alia Servizi Ambientali per dare informazioni, chiarimenti e spiegazioni agli utenti nel periodo in cui arrivano e scadono le prime fatture della nuova tassa dei rifiuti corrispettiva. Lo sportello di Alia sarà aperto presso i locali della Badia in via Boccaccio ogni mercoledì di settembre, cioè nei giorni 4, 11, 18 e 25 del mese, dalle ore 8,30 alle ore 13. Dal mese di ottobre lo sportello riprenderà il suo calendario di apertura di una volta ogni quindici giorni, cioè il secondo e il quarto mercoledì del mese. Le fatture della Taric (tariffa dei rifiuti corrispettiva) relative ai primi sei mesi del 2024 stanno arrivando in forma cartacea per posta a tutti i cittadini di Montale. Nella app di Alia Servizi Ambientali è possibile, previa registrazione, trovare tutti i dati sui conferimenti e sull’importo compresa la fattura in formato pdf scaricabile. La Taric è entrata in vigore a Montale dal primo di gennaio di quest’anno e le fatture hanno un andamento trimestrale, ma il primo trimestre non è stato fatturato per una decisione di Alia riguardante tutti i Comuni dove la tariffa corrispettiva è stata introdotta. Il criterio della Taric è quello di premiare chi differenzia bene i rifiuti (dall’80% in su) e di applicare una maggiorazione a chi differenzia male (sotto il 50%), mentre dal 50 all’80 per cento viene applicata una tariffa base. Il Comune ha impegnato 280 mila euro per ridurre la tariffa alle utenze domestiche per alleggerire gli effetti dell’aumento della tariffa dovuto al piano finanziario deciso da Ato Toscana Centro, dunque indipendente dalla entrata in vigore della Taric.

Giacomo Bini