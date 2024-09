Spettacoli, rievocazioni e arcieri. È pronto l’Assedio alla Rocca

Novità e sorprese per la manifestazione storica "Assedio alla Rocca". Dal 6 all’8 settembre Serravalle Pistoiese ospiterà la dodicesima rievocazione dell’assedio che nel 1302 portò il borgo in mani lucchesi. Sempre sotto la direzione artistica di Andrea Dolfi e Simone Antonetti, che ne è anche ideatore, arriva un’edizione completamente rinnovata. Quest’anno, grazie al contributo della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, con il supporto del Comune di Serravalle, l’evento sarà ancora più ricco di iniziative - ha spiegato Dolfi -. Il progetto si è aggiudicato il quarto posto nel bando regionale per le rievocazione storiche, e questo è fonte di grande soddisfazione. Ci saranno diverse aree tematiche, per accompagnare i visitatori in un tuffo graduale nella storia".

Oltre 130 rievocatori, 100 metri di banchi didattici, 20 spettacoli, 2 aree dedicate al cibo, conferenze e grandi novità come: l’area dedicata al gioco, in collaborazione con l’associazione GiocaconIsa (con giochi in legno, da tavolo, di strategia e di ruolo) e uno stand di Feudalesimo e Libertà, divertimento, storia, eventi e intrattenimento. Il primo del sabato sarà la presentazione del libro del presidente della Regione Eugenio Giani "Cosimo I de Medici". Da quest’anno è introdotto un biglietto d’ingresso, per le giornate di sabato e domenica, di 4 euro (ridotto: 3 euro) necessario per poter garantire al pubblico un’esperienza di qualità, rimane gratuito l’accesso per la sera del venerdì e il servizio navetta con partenza dalla stazione ferroviaria di Masotti (orari e informazioni su www.assedioallarocca.it). Tante le attività collegate alla manifestazione e al progetto "Serravalle Medievale": dalla didattica nelle scuole con il "Viaggio nel Medioevo" al primo progetto in Toscana di turismo digitale che coinvolge oltre 70 persone fra rievocatori, storici, volontari, studenti e professionisti del settore. In merito a questo in programma prossimamente anche la possibilità di conoscere gli eventi storici che hanno caratterizzato un luogo, guardando video speciali, attraverso la lettura di QR Code posti direttamente nel punti d’interesse. Una enorme soddisfazione per la Pro Loco di Serravalle Pistoiese, presieduta da Giulia Romani, che ha ringraziato gli uffici e l’amministrazione comunale per la collaborazione. Anche gli arcieri del Palio dei Rioni saranno presenti all’Assedio alla Rocca, con un’area a loro dedicata, dove tutti potranno provare il tiro con l’arco.

Gabriele Acerboni