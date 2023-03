Spazio gioco per i piccoli di Santonuovo

È un ambiente di apprendimento innovativo, adatto alle varie attività per i bambini e le bambine della scuola primaria quello che d’ora in poi avranno a disposizione alla scuola Fabrizio De André di Santonuovo, del comprensivo Bonaccorso da Montemagno. Potrà essere utilizzato da tutte le classi in particolare per le attività legate alle scienze, all’arte, alla musica, alla lettura. Si tratta di una grande aula polivalente, allestita con arredi mobili, tra cui scaffali, tavoli e una grande pedana in legno con sedute. L’aula è dotata tra l’altro di strumenti musicali e di un pianoforte elettrico, oltre a un monitor touch su carrello. Realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, a seguito della partecipazione al bando Scuole in movimento 2022 della Fondazione Caript, il nuovo ambiente polivalente è stato denominato "Girotondo Faber", con un esplicito riferimento alla canzone dell’artista cantautore al quale è dedicata la scuola primaria di Santonuovo. Un primo assaggio della versatilità dell’aula per le molteplici proposte delle insegnanti ai bambini è stato offerto durante l’inaugurazione ai rappresentanti dei genitori, con il dirigente scolastico, Luca Gaggioli, il Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti e l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Quarrata Annamaria Turetti, quando i piccoli studenti hanno cantato, letto un ringraziamento e si sono alternati in varie attività. Una nuova aula quindi dove verranno attuati progetti finalizzati alle pratiche pedagogico-didattiche innovative, in un’ottica anche inclusiva e di accoglienza.

D.G.