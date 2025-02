Sparacello risponde a Nani. Ravenna e Forlì sono a +10

Pistoiese 1Lentiogione 1

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Donida; Diodato (43’ st Stickler), Greselin (37’ st Grilli), Maldonado, Basanisi (14’ st Maloku), Kharmoud; Giometti (14’ st Boccia), Sparacello (43’ st Simeri). A disp. Mosti, Baragli, Cuomo, Paci. All. Villa.

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Lombardi (32’ st Maggioli), Capiluppi, Bonetti (38’ st Grieco); Cavacchioli, Sabba (47’ st Pari), Nappo (20’ st Battistello), Alessandrini; Nanni, Mordini (23’ st Babbi); Pastore. A disp. Pagani, Cortesi, Luppi, Cabassa. All. Cassani.

Arbitro: Ferrara di Roma.

Marcatori: 46’ Nanni (rig.), 16’ st Sparacello (rig.).

Note: espulso al 45’ Kharmoud. Ammoniti: Mazzei, Nappo, Sabba, Maloku, Boccia, Nanni.

PISTOIASi fa sempre più complicato l’obiettivo rimonta della Pistoiese, ora a meno dieci dalla vetta, che al Melani impatta per 1-1 contro il Lentigione nella ventiduesima giornata di campionato. Un risultato che però lascia tanta amarezza a Villa e ai suoi ragazzi, che nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo hanno avuto ben più occasioni pericolose rispetto al Lentigione. Una gara che è stata viziata dall’episodio avvenuto al termine della prima frazione e che ha portato la Pistoiese a ritrovarsi in dieci a pochi istanti dall’intervallo.

Al tramonto del primo tempo, Kharmoud è intervenuto da dietro ai danni di Pastore, in piena area di rigore e a tu per tu per portiere: un contatto apparso come molto lieve già in presa diretta, prima che le immagini ne scongiurassero addirittura l’esistenza, ma che l’arbitro Ferrara ha sanzionato con rigore e cartellino rosso ai danni del numero sette. Dagli undici metri Nanni ha poi spiazzato Cecchini firmando il vantaggio ospite, al termine di un primo tempo in cui da segnalare c’era stata solamente una conclusione di Lombardi salvata sulla linea di porta da Mazzei.

La Pistoiese è rientrata in campo con grande grinta ed energia, riuscendo a sopperire all’inferiorità numerica e a pervenire al pareggio al 16’ con Sparacello, bravo a realizzare un calcio di rigore guadagnato in precedenza da Diodato. Trovato l’1-1, la squadra arancione ha continuato ad attaccare, sfiorando il bis con Sparacello al 25’ e poi con Greselin due minuti dopo. In un finale tutto cuore e intensità, anche Simeri ha avuto la palla del sorpasso, ma Gasperini in uscita disperata gli ha detto di no, ponendo fine alle speranze di vittoria degli orange.

Michele Flori