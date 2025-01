Sotterraneo, tutti i possibili Shakespeare

Uno, più mille altri possibili Shakespeare nell’originalissimo esperimento proposto dalla compagnia Sotterraneo con Woody Nery che prende il nome di "Shakespearology", in calendario al Funaro nella serata di domani, mercoledì 8 gennaio (ore 20.45). Un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo.

"È da un po’ di tempo – dicono dalla compagnia in residenza dal 2013 alla Fondazione Teatri di Pistoia – che volevamo usare il teatro come quella famosa telefonata, per incontrare Sir William Shakespeare in carne e ossa e fare due chiacchiere con lui sulla sua biografia, su cosa è stato fatto delle sue opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem dentro e fuori dalla scena. Come se accompagnassimo Van Gogh al Van Gogh Museum o Dante in mezzo ai turisti che visitano la sua abitazione fiorentina".

La scrittura di Daniele Villa è partita dall’immaginario collettivo per parlare con Shakespeare, che nello spettacolo non sarà il vero, autentico, originario William Shakespeare, ma uno dei possibili Shakespeare. Sotterraneo è una delle compagnie che maggiormente segna il panorama teatrale italiano della contemporaneità. Ogni lavoro del gruppo è una sonda lanciata a indagare le possibilità linguistiche del teatro, luogo a un tempo fisico e intellettuale, antico e irrimediabilmente contemporaneo.

Con opere trasversali e stratificate nella ricerca su forme e contenuti, Sotterraneo si muove attraverso i formati focalizzando le contraddizioni e i coni d’ombra del presente, secondo un approccio avant-pop che cerca di cantare il nostro tempo rimanendo in equilibrio fra l’immaginario collettivo e il pensiero più anticonvenzionale, considerando la scena un luogo di cittadinanza e gesti quotidiani di cultura che allenano la coscienza critica del pubblico, destinatario e centro di senso di ogni nostro progetto.

Sotterraneo, che tocca con i suoi tour le principali città della penisola e ha presentato i suoi spettacoli in Spagna, Germania, Francia, Belgio, Inghilterra, Portogallo, Grecia, Olanda, Svizzera, Russia, Bosnia Erzegovina, Slovenia, Croazia, Cile, Cina, Corea, negli anni ha ricevuto alcuni tra i più importanti riconoscimenti teatrali a livello nazionale e internazionale, in ordine di tempo l’ultimo dei quali è stato il Premio Ubu Spettacolo dell’anno (2022) per "L’Angelo della Storia". I biglietti sono in vendita a prezzi compresi tra i 9 e i 16 euro; acquisto alle biglietterie fisiche (Manzoni oggi dalle 16 alle 19 e domani ì dalle 11 alle 15: Funaro, domani dalle 15.30) e on line su www.bigliettoveloce.it

l.m.