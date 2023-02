Sosta con pass disabili falso Denunciata sessantenne

Prosegue l’attività di controllo sull’utilizzo corretto dei contrassegni invalidi nel centro storico perché non ne sia fatto un uso distorto da chi non ne ha diritto. Nel fine settimana, durante il servizio in via della Costituzione, gli agenti della polizia municipale di Pistoia hanno individuato un’autovettura che esponeva un tagliando parzialmente illeggibile e che era in sosta su uno stallo disabili “personalizzato”. Durante gli accertamenti sul posto è arrivata l’utilizzatrice del mezzo, una donna residente fuori città che, su richiesta, ha consegnato il contrassegno per la verifica. È stato, così, possibile accertare che si trattava di un’esemplare falso (copia di un tagliando regolarmente rilasciato), plastificato e ben fatto, che riportava sia l’indicazione dell’ente che lo aveva rilasciato sia la foto della persona invalida, subito contattata, che in realtà si trovava a casa, fuori comune.

Gli agenti hanno proceduto, dunque, al sequestro del contrassegno. Per la donna sessantenne, figlia dell’avente diritto, è scattata la denuncia per “uso di atto falso” e il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, le è stato contestato l’"utilizzo improprio di stallo riservato a persona invalida avente diritto", sanzione prevista dal codice della strada. Restando in tema parcheggi e permessi. Nei prossimi giorni la polizia municipale invierà le modalità di pagamento per rinnovare i permessi di transito e sosta in Zone a traffico limitato, centro storico e area pedonale urbana - Ztl, Cs e Apu - e nei settori di sosta residenti per l’anno 2023.

I titolari di autorizzazione permanente Ztl e settori residenti riceveranno, quindi, direttamente al proprio domicilio le indicazioni per il pagamento tramite PagoPA e tutte le informazioni utili al rinnovo. La scadenza per il pagamento sarà indicata nell’avviso. Il contrassegno del 2022 potrà essere utilizzato fino al 31 marzo 2023, qualora permangano i requisiti previsti per il rilascio del permesso e sia stata effettuato il pagamento entro la data che sarà indicata.

Il contrassegno con scadenza 31 dicembre 2023 sarà inviato per posta direttamente alla residenza, una volta effettuate le necessarie verifiche. Diversa la procedura relativa alle autorizzazioni ZTL categoria 3 (enti istituzionali), categoria 7 (stampa e tv) e categoria 9 (istituti di vigilanza privata) per le quali, analogamente agli anni passati, il rinnovo dovrà essere effettuato direttamente all’ufficio Permessi. I permessi temporanei o provvisori mantengono la loro validità sino alla data prevista, senza alcuna proroga automatica. Per informazioni, l’ufficio Permessi della polizia municipale è aperto su appuntamento il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 18, il mercoledì dalle 9 alle 12. È possibile chiamare il numero 0573 371981 il martedì dalle 9 alle 12, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18.