Sos polizia, l’allarme del sindacato: "Anzianità e mancanza di turnover. Ora servono rinforzi dal Ministero"

Personale andato in pensione e non sostituito, età media degli agenti in servizio che si sta alzando sempre di più e turni duri, oltre all’attività di pattugliamento e monitoraggio dell’intera A11 ’Firenze-Mare’ spesso in mano ad agenti over50 con orario di lavoro quotidiano che si aggira anche intorno alle 12 ore che fanno davvero l’impossibile per garantire la sicurezza sul territorio. C’è un allarme, che arriva dal sindacato Fsp polizia di Stato per tutta la provincia, "in particolar modo per ciò che comprende l’attività del personale all’interno degli uffici sia della Questura di via Pertini che della sezione della polizia stradale".

"Il capoluogo registra una forte carenza di personale – dicono all’unisono il segretario regionale di Fsp, Filippo Mastromarino, e quello provinciale Filippo Vaselli – considerato che negli ultimi anni, tra pensionamenti, trasferimenti ed altre cause, c’è stato un cospicuo numero di dipendenti usciti e che, nei prossimi tre anni, più di venti poliziotti saluteranno il servizio per raggiunti limiti di età. E, analizzando gli indicatori di turn-over dei reparti, significa non riuscire più a garantire i basilari servizi".

Di fronte a questo quadro già fosco, poi, c’è anche altro come le assenze legittime che vanno ad aggravare tutto quanto.

"Questo significa che oltre alla limitazione del numero di pattuglie in servizio di controllo del territorio e la probabile soppressione delle pattuglie compartimentali previste per quanto riguarda i servizi di vigilanza autostradale – aggiungono i referenti del sindacato – c’è anche la richiesta di ulteriori sacrifici all’esiguo personale rimasto, perlopiù ormai over 50, con turni di 10-12 ore svolti per senso del dovere, in primis".

Come fatto anche in altre province, i vertici del sindacato Fsp chiedono un intervento preciso e immediato da parte del Ministero dell’Interno per cercare di tornare ad una situazione che possa essere ritenuta accettabile. "Deve essere chiesto con urgenza al Ministero il ripianamento della pianta organica della Questura (commissariati distaccati compresi) e della sezione polizia stradale di Pistoia (sottosezione e distaccamento compreso), con integrazione di nuovo personale senza alcun ritardo – concludono Mastromarino e Vaselli analizzando nel dettaglio il problema con una visione in prospettiva sugli effetti anche a lungo termine – per evitare il rischio che, insieme ai pensionamenti, il quadro operativo dei colleghi diventi sempre più complicato visto che, allo stesso tempo, divengono loro malgrado il capro espiatorio degli utenti arrabbiati per richieste di intervento che non possono essere garantite, vanno ad accusare un senso di demoralizzazione e frustrazione che sicuramente andrà ad incidere, in senso negativo, sullo stress da lavoro correlato che va assolutamente monitorato".

red.pt.