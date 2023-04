Sos esame di maturità È già caccia aperta ai commissari esterni Presidenti a quota 65

di Michela Monti

PISTOIA

È caccia ai commissari esterni per l’esame di maturità 2023. L’ufficio scolastico di Pistoia ha da poco pubblicato l’avviso per la ricerca di docenti che andranno a valutare gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori nel caso i nominati dal Ministero siano malati o assenti nei giorni delle prove di maturità. Saranno 65 le commissioni impegnate nella prova di Stato, con 65 presidenti di commissione. Per ogni commissione servono tre insegnanti esterni all’istituto che si occupino di valutare oggettivamente il lavoro svolto dai ragazzi. In tutto a Pistoia e provincia saranno impegnati fino a metà luglio 390 professori.

È quindi iniziato il vero e proprio conto alla rovescia per i 2mila e 400 studenti pistoiesi che andranno ad affrontare la prima tappa importante della loro vita.

La prima prova scritta, lo ricordiamo, è stata fissata per il 21 giugno con modalità identiche in tutti gli istituti con una durata massima di sei ore. Si tratta dell’elaborato di italiano e serve a valutare la padronanza della lingua così come le capacità espressive del singolo alunno. Come consuetudine, saranno sette le tracce disponibili che faranno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. "Ciascun candidato potrà scegliere tra le sette tracce quella che ritiene più adatta alla propria preparazione ed ai propri interessi".

La seconda prova sarà svolta il giorno seguente, il 22 giugno, e riguarderà "una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi, come già indicato con un apposito decreto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verterà su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline".

Si passa poi agli orali che dovrebbero terminare tutti almeno entro i primi quindici giorni di luglio.

Saranno le commissioni a fissare il calendario e l’ordine degli alunni per ciascuna classe superiore. Il Ministero ha fissato le date anche per cosiddette prove suppletive ossia un calendario posticipato per chi, per questione di salute non ha potuto partecipare alle prove ordinarie: saranno mercoledì 5 e giovedì 6 luglio 2023, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali la prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati (corsi tecnici particolari istituiti in alcune scuole) si svolge martedì 11 luglio 2023, dalle ore 8.30.

Intanto entro fine maggio saranno resi noti i nominativi dei componenti delle varie commissioni nelle scuole superiori provinciali. Mentre per accedere alle prove d’esame gli studenti dovranno impegnarsi a raggiungere la sufficienza in tutte le materie.

Il count down, insomma, è iniziato e molti studenti stanno già vivendo gli "sforzi" e quel mare di emozioni che segnano la prima Grande prova di una giovane esistenza che si affaccia così all’età adulta.