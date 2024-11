Solidarietà in movimento. Croce rossa verso il futuro

PISTOIA

Il nuovo Consiglio del Comitato Croce Rossa Italiana di Pistoia, ha iniziato il mandato portando a termine gli impegni presi per le celebrazioni al 160° anniversario dalla fondazione, condividendo una data storica con la Guardia di Finanza, che in questo 2024 festeggia il suo 250°. Insieme hanno realizzato il progetto "Solidarietà in Movimento", sviluppato a ottobre con due appuntamenti: il 5 in piazza del Duomo con la Giornata del Soccorso, presentando in particolare il lavoro svolto dalle unità cinofile. Il 16 al teatro Manzoni dove il gruppo amatoriale del Comando Guardia di Finanza di Prato ha messo in scena la commedia "Pensione o’Marechiaro", devolvendo l’incasso a Cri Pistoia per l’acquisto di una nuova ambulanza. Oggi Cri Pistoia dispone di 7 veicoli per servizi dedicati al sociale e alla protezione civile, ma un’ambulanza adeguatamente attrezzata per rispondere alle richieste di soccorso e al trasporto dei pazienti rappresenta una nuova prospettiva, un futuro sul quale si sta già preparando con la formazione ai volontari, per istruirli al soccorso in ambulanza, e per alcuni (10 fra i 134 attivi) ad acquisire la patente apposita a condurla. A chiusura delle celebrazioni per il 160° sarà presentato a breve un libro curato da Rosilde Breschi, la Vice ispettrice delle infermiere volontarie che si è presa l’impegno di scrivere un resoconto delle sue esperienze nelle missioni all’estero. Da adesso in poi, la Presidente Simonetta Filoni, con la Vice Cinzia Innocenti e i Consiglieri Silvano Poli, Anna Bovani e Davide Carli, inizieranno nuovi percorsi, forti delle basi gettate dai loro predecessori: fra i molti meriti riconosciuti a Giorgio Taffini, la Presidente considera in primis eredità preziosa la sua convinzione sull’opportunità di entrare nelle scuole con i tanti progetti Cri dedicati ai giovani.

Ma sono molte le idee sulle quali lavoreranno, di nuovo rivolgendosi ai giovani con il servizio civile universale, tema gradito ai ragazzi. Il Consiglio guarda poi con interesse alle tematiche legate al quartiere Fornaci, dove ha sede uno sportello di ascolto, da organizzare in modo strutturato e attento alle difficoltà di molte fra le famiglie immigrate che qui vivono in modo da consolidare il fare rete con le altre associazioni del quartiere e con la farmacia di piazza Mandela. "Per me Croce Rossa significa esserne non solo Presidente ma fare servizio a contatto con le persone. La gente ha bisogno, viene qui anche solo per parlare perché è sempre più sola" ha dichiarato Simonetta Filoni, ricordando con le sue parole le finalità umanitarie dell’organizzazione che guiderà fino al 2028.

