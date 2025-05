Sognando la cittadella dello sport. Cresce il pressing sul Comune. Fratoni: "Occasione da non perdere"

PISTOIASi anima il dibattito intorno alla notizia lanciata sull’edizione di domenica de "La Nazione" dell’offerta presentata dalla FC Pistoiese di patron Sergio Iorio per rilevare l’area sportiva di Pistoia Ovest per una sua totale riqualificazione, da parte di privati, e soprattutto per andare a creare quella vera "cittadella", nello specifico calcistica, oramai fondamentale e quasi irrinunciabile per quelle società sportive che vogliono investire e creare un futuro di alto livello. Sull’argomento, infatti, ha spezzato una lancia in favore della società arancione anche la consigliera comunale del Partito Democratico, Federica Fratoni, in merito soprattutto al ruolo che palazzo di Giano potrà avere in questa vicenda pronta a decollare.

"È sicuramente una bella notizia – afferma Fratoni – da tempo, come Pd, denunciamo la necessità e l’urgenza di intervenire per una riqualificazione funzionale dell’impianto, che peraltro è situato in una zona vocata a funzioni sportive vedasi la piscina "Silvano Fedi" o l’Auditorium: il fatto che siano impianti di proprietà della Provincia non esime il Comune dal fare la propria parte. Pistoia Ovest costituisce, da sempre, il naturale completamento di quel quadrante di città, a cavallo del viale Adua, dedito a ospitare spazi per gli atleti, soprattutto i più giovani vista anche la prossimità con le scuole. L’amministrazione comunale si trova, come proponente, una società oggi sana, sostenuta da un consorzio di imprese pienamente disponibili a investire con la finalità di offrire alla città tutta un’opportunità concreta di formazione, pratica sportiva, socializzazione e inclusione: proprio in questa direzione, la collaborazione che la Fc Pistoiese porta avanti con l’associazione "Insuperabili" è garanzia di attenzione anche per i ragazzi più fragili".

Al netto di quelli che possono essere i risultati del campo, quindi, con la Fc pronta ad affrontare gli imminenti playoff di Serie D, quello che conta è lo sviluppo del proprio settore giovanile affinché possa diventare una fucina dalla quale attingere a piene mani anche per la prima squadra: per farlo servono strutture ed il dialogo con la politica. "A fronte di un’istruttoria tecnica che valuterà il possibile equilibrio economico per la cessione dell’area – conclude la consigliera Fratoni – credo sia necessario promuovere un confronto tutto politico sulla progettualità complessiva che possa dotare Pistoia di un centro sportivo moderno e accessibile. Servono tempi certi, idee chiare e tanta determinazione perché, in mancanza di tutto questo, ci si potrebbe trovare con il rischio imperdonabile di perdere un’occasione così preziosa".