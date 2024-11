Società Italiana di Pediatria . Agostiniani presidente

PISTOIA

Rino Agostiniani, primario dell’area pediatrica del San Jacopo è stato nominato presidente della società italiana di Pediatria dopo aver ricoperto vari ruoli all’interno dell’ente. Il passaggio di testimone è arrivato a conclusione del congresso di Firenze.

"E’ un grande onore aver ricevuto tale incarico – commenta il primario – che rappresenta il frutto di dieci anno di lavoro dove da semplice socio ho ricoperto ruoli quale vicepresidente o tesoriere. Rappresentare Pistoia in un ente di tale portata, nato nato nel 1896, è sicuramente motivo di orgoglio per il nostro territorio". Pediatra e neonatologo, classe 1956, Rino Agostiniani, attualmente è direttore della Neonatologia della Asl Toscana Centro e guiderà la Società Italiana di Pediatria per i prossimi 4 anni. Sono varie le sfide da affrontare per Agostiniani. "Sotto il profilo sanitario condurre una politica attiva nei confronti delle famiglie per tentare di far capire quanto diano importanti i primi due anni di vita di un bambino per il futuro della sua salute – dice –. Non solo, partire proprio dallo stile di vita in generale per tutelare il bene più prezioso che abbiamo. Sotto il profilo organizzativo anche a fronte delle nascite in diminuzione cercare di coprire nel miglior modo possibile zone svantaggiate, penso ad esempio alla nostra montagna, con assistenza pediatrica puntuale rivedendo il sistema attuale". "La Neonatologia viaggia a braccetto con la Pediatria e il ruolo di questi specialisti è fondamentale per dare supporto, in modo compatto, alle famiglie e ai loro piccoli – aveva sottolineato Agostiniani in occasione della cerimonia di inaugurazione del Congresso Nazionale della Sin, Società Italiana di Neonatologia - Tra la crisi demografica e un contesto economico caratterizzato da una forte erosione delle risorse a disposizione, è ancora più chiaro che occorre fare squadra sui temi che possono davvero fare la differenza. Penso alla necessità di una riorganizzazione dell’assistenza pediatrica che consenta di continuare a garantire la sicurezza delle cure, la sostenibilità economica, ma soprattutto, la risoluzione alla sofferenza del personale sanitario. Un tema che ci riguarda in prima persona come professionisti della Sanità e che impatta di riflesso sulla quotidianità delle famiglie". "Faccio i complimenti, a nome di tutto il consiglio dell’Ordine, al dottor Rino Agostiniani per un riconoscimento importante che ne rimarca l’impegno e la professionalità – dice il presidente dell’Ordine dei Medici di Pistoia, Beppino Montalti –. Oltre ad avere il piacere, nei prossimi giorni, di festeggiare assieme ad Agostiniani all’Ordine, questo riconoscimento evidenzia come sia importante riporre fiducia nel nostro personale medico, perché è solo con la ricerca e l’aggiornamento che si riuscirà a tornare a valorizzare il rapporto medico-paziente".

Michela Monti