Smottamento, strada chiusa: "È tracimata una vasca"

Dopo una frana che si è verificata sulla Sp38, Femminamorta Calamecca, a monte del paese di Calamecca, la Provincia ha disposto, in via precauzionale, la chiusura della strada. Già da diversi anni la via è sotto la lente dell’amministrazione presieduta da Luca Marmo. Come si ricorderà, nel 2020 venne inibito il traffico ai velocipedi e fu istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari perchè la strada era considerata "dissestata". Dopo la frana dei giorni scorsi, la chiusura è stata disposta in via precauzionale: "Essendo tracimata una vasca di contenimento – spiega il presidente della Provincia, Luca Marmo (in foto) –, l’acqua ha provocato lo smottamento a valle, rimuovendo la causa dovremmo aver risolto il problema, la strada verrà riaperta in tempi brevi, sia pur con piccolo restringimento della carreggiata. Gli abitanti comunque non sono isolati perché si può passare dalla Sp34, certo è decisamente più scomodo, ma la soluzione è prevista a breve e i disagi saranno contenuti al massimo possibile. Purtroppo previsioni non se ne possono fare perché il tempo è una variabile che non tiene conto dei nostri bisogni ma, conto in una soluzione sufficientemente rapida. I tecnici si sono recati sul posto nella mattinata di ieri per la ricognizione. Ora c’è l’intervento".

A.N.