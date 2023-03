Smaltimento dei rifiuti: Legambiente con Alia nelle nelle ditte artigiane

Sono iniziati ieri i sopralluoghi dei volontari di Legambiente Quarrata insieme ai responsabili di Alia di zona sul territorio quarratino in risposta alle segnalazioni e alle codifiche dei rifiuti abusivi. I volontari dell’associazione accompagneranno anche i referenti della società di gestione dei servizi ambientali presso alcuni laboratori di artigiani per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti secondo le diverse tipologie dei materiali di lavorazione e produzione delle ditte. "Ci sono artigiani sul territorio di Quarrata che ci hanno contattato per metterci al corrente della loro situazione – ha spiegato Daniele Manetti, presidente di Legambiente Quarrata - si stanno lamentando per un servizio non adeguato da parte di Alia e quindi occorrono urgenti verifiche tecniche sul posto con i responsabili".

Intanto ieri pomeriggio Manetti, alcuni volontari e il tecnico di Alia Federico Naselli hanno perlustrato le aree dove più spesso vengono abbandonati i rifiuti abusivi. Le zone battute ieri sono state Gamberaia, il sentiero presso il cimitero di Santallemura, le vie del Casone, San Gregorio, Rubattorno, Bavigliano, Goraio, viale Europa. Inoltre un sopralluogo approfondito ha riguardato l’area intorno al campo sportivo di Casini. Gli abbandoni abusivi riguardano sia rifiuti di grandi dimensioni che dovranno essere prelevati con un mezzo adeguato, che spazzatura più minuta, ma che rende pur sempre necessaria un’operazione di bonifica. "Per rendere più celere non solo lo smaltimento dei rifiuti abusivi, ma anche per attivare strategie che mirino a impedire questa problematica – ha inoltre chiarito Manetti – abbiamo fornito all’Ufficio Ambiente del Comune di Quarrata, con cui collaboriamo da tempo e che rimane il nostro punto di riferimento, l’elenco delle strade del Comune di Quarrata che negli ultimi anni hanno subito periodici e grossi abbandoni di rifiuti".

D.G.