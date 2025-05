Sicurezza stradale e conti. Sotto la lente del Consiglio

Quattordici punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Pistoia che torna a riunirsi oggi pomeriggio a partire dalle 15. In apertura, l’esame del terzo provvedimento consiliare relativo al bilancio di previsione armonizzato 2025-2027, con particolare riferimento alle variazioni e agli storni, quindi all’applicazione di quote di avanzo di amministrazione. Seguiranno le comunicazioni e la discussione sulle modifiche al regolamento edilizio comunale. La seduta proseguirà con la trattazione di diverse interpellanze. Tra queste, quelle del consigliere Tosi (Partito Democratico), relative rispettivamente alla riapertura del parcheggio San Giorgio, alla sicurezza stradale in via Castello di Cireglio e alla situazione degli allagamenti e infiltrazioni nelle abitazioni di Villa di Baggio. Il consigliere Pagliai (Forza Italia – Amo Pistoia Civica) interverrà, invece, sulla situazione di emergenza nel quartiere di Vicofaro. Il consigliere Boanini (Partito Democratico) presenterà un’interpellanza sullo stato manutentivo e sulla riqualificazione del parcheggio Pertini, mentre il consigliere Giusti (Partito Democratico) interverrà sulla manutenzione di fossi e tombini. Verrà trattato, inoltre, un ordine del giorno del gruppo consiliare del Partito Democratico in merito ai tagli effettuati dal governo sulla finanza degli enti locali.