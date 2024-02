Si rompe una tubazione. Montale resta senz’acqua

Montale senza acqua dell’acquedotto per tutta la giornata di ieri a causa della rottura di una delle tubazioni principali della rete. Si sono salvate dal black-out idrico solo le frazioni, quelle collinari di Tobbiana e Fognano e quella di pianura della Stazione. Nel capoluogo, abitato da circa seimila residenti, l’acqua è mancata del tutto con gravissimi disagi sia alle abitazioni che agli esercizi commerciali, in particolare bar, ristoranti, parrucchieri e supermercati. Il guasto si è verificato in via Risorgimento, nella parte alta del capoluogo, proprio davanti all’antica Fonte del Bagno dove si è rotto un tratto di tubazione di circa tre metri. Una delle ragioni che ha reso più lungo e difficile del previsto l’intervento di ripristino è il fatto che si trattava di un tubo vecchio in cemento-amianto, risalente alla prima realizzazione dell’acquedotto di Montale più di 40 anni fa. La natura del materiale del tubo rotto ha comportato la necessità dell’intervento di una ditta specializzata per la rimozione e il trattamento del cemento-amianto. La prima squadra inviata da Publiacqua di mattina ha provveduto allo scavo ma ha dovuto aspettare la ditta per la sostituzione del tubo rotto.

Gli utenti sono stati informati sulla sospensione del servizio dai messaggi di Publiacqua. Uno alle ore 8:40 ha avvertito del guasto preannunciando la probabile riattivazione del servizio intorno alle 12. In seguito però altri messaggi di Publiacqua hanno avvisato che la riparazione si stava rivelando più complessa del previsto e un messaggio delle 14 ha preannunciato l’invio di un’autobotte. La previsione della riattivazione del servizio era così spostata alla serata. L’autobotte è arrivata ma fino alle 17 è stata parcheggiata dietro il circolo Arci e successivamente è stata portata in piazza Giovanni XXIII. Il pezzo di tubo rotto in cemento-amianto è stato rimosso intorno alle ore 15,30-16 e poi gli operai della ditta incaricata da Publiacqua hanno proseguito il lavoro per installare il nuovo tratto di tubo. Una volta ripristinata la tubazione occorre tempo, per riportare l’acqua alla pressione giusta. Molti montalesi sono andati a comprare cartoni di acqua, per bere e cucinare.

