Si parla di Emily Dickinson nella tinaia della Magia. E al Parterre "Tango y Jazz" con la Borgognoni

"Passioni poetiche" è il titolo degli incontri a cura di Carla Beatrice Lomi nella tinaia della villa medicea La Magia per conoscere e riflettere su alcuni tra i maggiori poeti tra Otto e Novecento. Il primo appuntamento, dedicato a Emily Dickinson, è per sabato 30 settembre dalle ore 17, con un recital di Silvio Raffo e la proiezione del film "A quiet passion", dedicati alla poetessa statunitense. Nell’intermezzo Auser ha organizzato un apericena. Gli incontri proseguiranno poi il 7 ottobre, quando Daniela Marcheschi parlerà di Sandro Penna e il 21 ottobre, dedicato a Attilio Bertolucci con Paolo Lagazzi e Floraleda Sacchi. L’11 novembre sarà la volta di "Le ali straniere della poesia", di e con Maura Del Serra, letture di Monica Menchi e intervento musicale di Ivano Battiston. Infine il 25 novembre, appuntamento con la poesia di Wislawa Szymborska. Della poetessa polacca premio Nobel per la letteratura parlerà Maria Grazia Calandrone, con l’intervento musicale di Petru Horvat al violino. Ingresso libero, posti limitati. Per informazioni 0573.774500

E sempre sabato 30 settembre, alle ore 17, al Parterre di Piazza San Francesco, la Filarmonica Borgognoni invita tutti al Concerto "Tango y Jazz" con il gruppo "Gli Jugadores de Tango" della Filarmonica, diretti dal maestro Carlo Cini. Faranno rivivere le note di Astor Piazzolla e Gerry Mulligan che incisero nel 1974 l’album "Summit", una delle composizioni più avvincenti del "nuevo tango", dove si fondono l’esperienza del tango e del jazz, sintesi di un intreccio dei due generi musicali. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all’interno della sede della Filarmonica.