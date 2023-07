Si lavora pure al liceo scientifico Un cronoprogramma da 18 mesi

Non solo Comune: anche la Provincia si muove per gli edifici scolastici di propria competenza. Parliamo, in particolare, del liceo scientifico Amedeo di Savoia Duca d’Aosta. L’istituto superiore che ha sede sul Viale Adua è il primo di una serie di scuole pistoiesi che nel prossimo biennio saranno interessate da lavori di ristrutturazione e riqualificazione. All’Amedeo di Savoia i lavori sono iniziati nella prima metà di giugno, pochi giorni dopo il termine delle lezioni, e secondo il cronoprogramma avranno una durata complessiva di 18 mesi.

Nel dettaglio, i lavori al liceo scientifico saranno finanziati dai fondi del Pnnr, per una cifra complessiva di circa 9 milioni di euro, e riguarderanno l’efficientamento energetico, la messa in sicurezza antisismica e il rifacimento dei vari impianti presenti. Durante le esecuzioni delle opere di edilizia, che riguarderanno l’intero anno scolastico 202324 e parte del 202425, gli studenti dell’Amedeo di Savoia potranno continuare a seguire regolarmente le lezioni in alcuni moduli prefabbricati, i quali saranno collocati nei due campi da calcetto adiacenti alla palestra. L’utilizzo dei prefabbricati consentirà agli studenti di non allontanarsi dall’ambiente scolastico, potendo continuare a fruire di spazi come quelli della palestra, della biblioteca e dei laboratori. I moduli ospiteranno a rotazione tra le sei e le sette classi alla volta e a spostarsi nei prefabbricati saranno solo le classi ubicate nelle zone interessate dai lavori.

Entro fine 2023 prenderanno il via anche i lavori all’Istituto Luigi Einaudi di Via Pacinotti e all’istituto omnicomprensivo Calamandrei, situato a San Marcello. La spesa per la scuola superiore pistoiese si assesta attorno ai 3 milioni e 200 mila euro, mentre per completare le operazioni nell’istituto che ha sede nella Montagna Pistoiese servirà 1 milione di euro. In seguito spazio anche alle opere di ristrutturazione anche all’Istituto d’arte Policarpo Petrocchi e al Fedi Fermi in Viale Adua.

mi.fl.