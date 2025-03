Si aprono le candidature per i volontari

PISTOIA

Tutto pronto per entrare a far parte della squadra. È stata ufficialmente lanciata la chiamata dei "Dialoghi di Pistoia" alla ricerca di volontari, a formare quella festosa marea che sarà in servizio durante i giorni del festival, 23, 24 e 25 maggio prossimi. L’appello è rivolto sia a studenti delle scuole secondarie del quarto e quinto anno, sia gli studenti universitari.

Non è richiesto nessun altro requisito in particolare, se non la voglia di mettersi al servizio di questo bell’evento che in questi anni di festival ha coinvolto ben 5.400 giovani. A ciascun volontario sarà poi attribuito un compito preciso da svolgere, deciso in base alle attitudini dei singoli e dei loro interessi, che verrà quindi eseguito in squadre. Queste le squadre: punto informazioni, gestione location festival, pronto intervento, fotografi, live posting social, Facebook e Instagram, ufficio stampa, musei, eventi per bambini.

Nei giorni precedenti al festival i volontari saranno invitati a una riunione formativa e preparatoria sull’organizzazione generale e sui compiti delle varie squadre. In questa sede verrà chiesto se nei giorni del festival si vorrà svolgere uno o più turni (da 3 o da 6 ore). La partecipazione degli studenti al festival potrà essere prevista in regime di adesione volontaria oppure essere effettuata tramite ricorso ai progetti di Pcto (ex Alternanza Scuola - Lavoro). Le candidature dovranno essere inviate entro il 10 aprile 2025 alla mail [email protected]; referente del procedimento è Benedetta Bonechi. Tutte le attività dei volontari sono coordinate da personale della Fondazione Caript e/o del Comune di Pistoia. Tutti i volontari beneficiano di copertura assicurativa. Dettagli sul sito della manifestazione (dialoghidipistoia.it).